Mercado Pago tiene «saldo negativo» como la SUBE: cómo transferir sin tener plata en la cuenta



La popular billetera virtual Mercado Pago ofrece una funcionalidad poco conocida que permite a sus usuarios realizar transferencias o pagos con «dinero en cuenta» incluso cuando no tienen fondos disponibles. Se trata de una suerte de «saldo negativo» que utiliza la tarjeta de crédito como respaldo, con un costo significativamente menor al que cobran los bancos por financiar el resumen.

Según se supo, esta herramienta es una alternativa para afrontar gastos urgentes o aprovechar promociones que exigen pago por transferencia, sin tener que recurrir al costoso financiamiento de las tarjetas de crédito. Incluso se puede enviar a una cuenta propia de un banco.

¿Cómo funciona y cuánto cuesta?

Cuando un usuario quiere realizar una transferencia desde Mercado Pago y no tiene saldo suficiente en su cuenta, la aplicación le ofrece automáticamente la opción de utilizar una de las tarjetas de crédito que tenga asociadas para cubrir el monto.

El costo: por esta operación, la plataforma cobra una comisión única del 6,99% sobre el total del monto transferido.

La comparación: ¿conviene más que pagar el mínimo de la tarjeta?

La principal ventaja de esta herramienta es que su costo es mucho más bajo que el interés que aplican los bancos cuando no se paga la totalidad del resumen de la tarjeta de crédito.

Comisión de Mercado Pago: 6,99% (se paga una sola vez por la operación).

Interés por financiar la tarjeta: El Costo Financiero Total (CFT) de las tarjetas de crédito en Argentina puede superar el 350% anual, lo que se traduce en un interés de más del 29% mensual sobre el saldo impago.

De esta manera, utilizar el «saldo negativo» de Mercado Pago resulta considerablemente más económico que entrar en el «pago mínimo» del resumen de la tarjeta.

Otros usos de la herramienta

Esta funcionalidad no solo sirve para enviar dinero entre personas, sino también para:

Aprovechar descuentos: Pagar en comercios que ofrecen rebajas por abonar con transferencia.

Obtener efectivo: Se puede transferir el dinero a un familiar o amigo para que lo retire y así hacerse de efectivo.

Pagar servicios y recargas: Utilizar los fondos para abonar facturas o cargar la tarjeta SUBE.

Usar la tarjeta prepaga: El dinero obtenido se puede utilizar con la tarjeta prepaga de Mercado Pago en cualquier comercio del mundo que acepte Mastercard.