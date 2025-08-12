Malestar por los cambios para solicitar la ciudadanía española

Argentina es un país que se construyó a través de las inmigraciones, especialmente la española e italiana. Y son decenas de miles los hijos y nietos de aquellos primeros colonos europeos los que buscan recuperar sus raíces históricas y culturales a través del reconocimiento de su nacionalidad de origen.

En el caso de los descendientes hispánicos, los trámites se realizan en los distintos consulados de España, a través de la “Ley de Memoria Democráctica” (LMD), también conocida como Ley de Nietos, la cual establece la posibilidad de adquirir la nacionalidad española para los nietos de un originario español y para los hijos mayores de esos nietos.

Ley que hasta hace un poco más de un mes transitaba su etapa final, obligando a los consulados de todo el mundo a redoblar los esfuerzos para agilizar los trámites.

Cambios en el sistema

Pero, con fecha del 1 de julio, el Consulado español de Bahía Blanca implementó una serie de cambios en el sistema de solicitud de turnos presenciales en los consulados para la solicitud de ciudadanía, obligando a todos los solicitantes, que ya habían entregado toda la documentación, a volver a iniciar el trámite casi desde cero. Lo que generó una demora inesperada en un trámite ya de por sí lento y que complica a todos los involucrados, debido a que la citada Ley tiene como fecha límite el 22 de octubre de este año.

Frente a esto, en forma espontánea, muchos de los damnificados de la Patagonia emitieron, de manera colectiva, una carta abierta al Consulado de Bahía Blanca reclamando por este hecho que aseguran vulnera sus derechos como españoles.

La carta, que se difundió rápidamente por todas las redes sociales, está dirigida al Cónsul Juan Armando Andrada, al Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (MAEC), a la Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, al Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo Pujol y al Embajador Joaquín María de Arístegui Laborde. En la misma, presentan una queja formal “por las serias irregularidades y falencias observadas en la implementación del nuevo sistema de solicitud de turnos presenciales en el marco de la Ley 20/2022, que afectan gravemente los derechos y las posibilidades de los ciudadanos interesados en acceder a este trámite”.

Fundamentando su reclamo en el desconocimiento del procedimiento anterior, ya que numerosas personas enviaron toda la documentación requerida correctamente, conforme a las instrucciones del Consulado, hace más de un año y medio. Asegurando que “la implementación abrupta del nuevo sistema ignora por completo ese trámite previo, generando frustración e inseguridad”.

Por otra parte, remarcan la falta de instrucciones claras, ya que el nuevo sistema fue habilitado sin un instructivo detallado. “Recién al día siguiente se incorporaron a la página web preguntas frecuentes, las cuales fueron modificadas repetidamente en los días siguientes. Esto provocó que muchas personas cargaran su solicitud de buena fe siguiendo las instrucciones disponibles en ese momento, que luego fueron modificadas”.

De la misma forma, protestan ante las demoras excesivas; “transcurrieron más de 20 días desde la puesta en marcha del sistema para que comenzaran a analizarse las solicitudes. A más de un mes de iniciado, continúan revisando únicamente los formularios del primer día, lo que refleja una gestión lenta e ineficaz”, aseguran en la misiva.

Riesgo de exclusión injusta por plazos legales

En la misma carta, también destacan que con los cambios impuestos, “los rechazos informan que se debe volver a cargar la solicitud antes del 22/10/2025, fecha en que vence la Ley 20/2022. Sin embargo, si los rechazos se siguen emitiendo con demoras, muchas personas podrían recibir esa notificación fuera de plazo, lo cual les impediría volver a aplicar, perdiendo su derecho pese a haber cumplido oportunamente”.

Afirmando que de esta forma existe una desprotección del derecho reconocido por ley, ya que este nuevo sistema, “lejos de facilitar el acceso, obstaculiza injustamente la posibilidad de obtener el turno presencial, paso indispensable para ejercer el derecho que otorga la Ley 20/2022. Como bien se sabe, lo determinante en este proceso es la presentación física de la documentación el día del turno. Por tanto, al demorar, rechazar sin justificación o impedir el acceso a esos turnos, se está cercenando de hecho el ejercicio del derecho”.

Al tiempo que alertan sobre la falta de empatía y destrato institucional: “La ausencia de canales claros de información, la demora en las respuestas y la falta de consideración hacia quienes iniciamos el trámite en tiempo y forma reflejan una preocupante falta de empatía institucional y generan un estado de vulnerabilidad e incertidumbre injustificables”.

En definitiva, solicitan que se revise con urgencia el funcionamiento del nuevo sistema, se establezcan criterios claros, unificados y transparentes, y se garantice la posibilidad de subsanar errores sin quedar excluidos del trámite, reconociendo además el derecho de quienes ya habían iniciado el proceso bajo las condiciones anteriores.

Respuesta del Consulado

La respuesta no se hizo esperar, ya que la carta que fue enviada por mail a la sede diplomática española en Bahía Blanca se hizo viral en las redes, por lo lo que el Cónsul Juan Armando Andrada,-Vanderwilde escribió en su cuenta oficial de X (ex Twiter) “Estimado Sras y Sres: He leído sus reacciones a mis correos electrónicos del viernes 8 de agosto dirigidos a varios solicitantes de nacionalidad española. Observo que el motivo de preocupación esencial viene expresado por el riesgo de cometer algún error en la carga y no poder subsanarlo a tiempo. Todos me dicen que creen haber completado el formulario correctamente, pero que no podrían confirmar esto antes de recibir el correo electrónico con las credenciales para obtener el turno. Ante esto, puedo contestar: Confío en que, efectivamente, hayan completado bien el formulario. No veo razones para pensar que no sea así. De todas formas, es mi intención, y la de todo el personal del Consulado, mantener una actitud abierta y buena voluntad en lo que se refiere a tramitación de solicitudes. Después del 22 de octubre recibirán las credenciales. Luego, el día de la cita presencial, se buscarán soluciones para los que hayan cometido algún error. Serie deseable que no haya que recurrir al punto anterior con frecuencia. Por tanto, les ruego que, en la medida en que les sea posible, insten a conocidos que no hayan cumplimentado aún el formulario a que lo hagan con atención. Solamente me resta decir que agradezco la corrección con la que han reaccionado sus correos. Crean que siento que los plazos de espera están siendo tan largos. Les aseguro que el Consulado está haciendo lo posible, pero el número de solicitudes no tiene desbordados”.