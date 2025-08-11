MADRYN - MEET UP - MUNICIPALES - NOTICIAS - TURISMO

Madryn también participó del Meet Up Argentina 2025

A través del Ente Mixto de Promoción Turística, la Secretaría de Turismo local y empresas del sector privado, Puerto Madryn participó de una nueva edición de Meet Up Argentina, el evento más importante del país para la industria de reuniones y eventos que tuvo lugar en el Centro de Convenciones de Buenos Aires.
El encuentro contó con dos jornadas completas de actividades que combinaron rondas de negocios, presentaciones de destinos e institucionales, charlas temáticas, espacios de networking y conferencias con foco en sostenibilidad, deporte y tecnología aplicada a eventos.
De este modo, en el stand B05, Madryn estuvo representada por el Puerto Madryn Bureau –dependiente del Ente Mixto de Promoción-, Ecocentro Puerto Madryn, Sussanich Turismo, Cadena RH SA y Tremun Hoteles – Yene Hue.
Desde la Comuna destacaron que Puerto Madryn participó junto a burós de distintas localidades de Chubut como Esquel, Trelew y Comodoro Rivadavia en el espacio de la provincia, coordinado por el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas junto a la Agencia Chubut Turismo.

