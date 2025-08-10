Madryn fue sede de la primera jornada sobre políticas de seguridad con participación de vecinales

El intendente de Puerto Madryn, Gustavo Satre, y el ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Héctor Iturrioz, encabezaron el lanzamiento de la primera jornada sobre políticas de seguridad, que se realizó entre las distintas fuerzas y representantes de las asociaciones vecinales de nuestra ciudad.

Vale destacar que, si bien la propuesta estaba orientada a profundizar la información sobre leyes y normativas vigentes sobre monitoreo y videovigilancia en casas particulares, a cargo de la Dirección de Monitoreo y el SAE 911, área perteneciente a la Subsecretaría de Seguridad Provincial, la jornada se centró en el intercambio de diálogo entre Iturrioz, la Subsecretaria de Seguridad, Lucrecia Sotz, y los vecinalistas.

Al respecto, el Intendente dijo: “Junto al ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Héctor Iturrioz, venimos trabajando de manera conjunta hace mucho tiempo, entendiendo que debemos continuar ejecutando acciones mancomunadas para fortalecer la seguridad de nuestra ciudad”.

“Entendemos que poder abordar diferentes temáticas en conjunto con las asociaciones vecinales es fundamental y celebramos que podamos implementar este tipo de iniciativas”, agregó Sastre.

Postura de las vecinales

Durante el encuentro los vecinalistas recibieron material gráfico provisto por la Dirección de Monitoreo y SAE 911 sobre la legislación vigente que regula la administración de los Centros de Monitoreo de espacios públicos, así como también aquellas vinculadas a la protección de datos e imágenes.

Por su parte, los representantes de las distintas asociaciones vecinales compartieron sus experiencias en relación al trabajo en conjunto que se realiza con las comisarías de la ciudad y las áreas de prevención municipales y provinciales, destacándose el impacto positivo de las alertas tempranas y el diálogo fluido y cercano.

Cabe remarcar que el Ministro de Seguridad se comprometió a mantener encuentros con vecinos y garantizar el diálogo de manera permanente, centrando las acciones en la construcción de la seguridad pública desde una perspectiva integral y que garantice los derechos de participación de la ciudadanía.