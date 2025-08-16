Lluvias torrenciales dejan 307 muertos en el noroeste de Pakistán



Un total de 307 personas murieron y decenas más resultaron heridas en accidentes relacionados con las lluvias en la provincia noroccidental paquistaní de Khyber Pakhtunkhwa (KP) durante las últimas 48 horas, indicó este sábado la Autoridad Nacional de Gestión de Desastres (NDMA, por sus siglas en inglés).

De acuerdo con un informe publicado por la NDMA, alrededor del 90,6 % de las muertes fueron causadas por inundaciones repentinas, mientras que el 6,4 % se debió a accidentes por derrumbe de techos.

Según las organizaciones de rescate, las lluvias torrenciales, las inundaciones repentinas y los rayos causaron estragos en 11 distritos de la provincia, dejando algunos desaparecidos y provocando una destrucción generalizada.

Se reportaron daños generalizados, con decenas de personas atrapadas bajo los escombros y muchas otras arrastradas por las inundaciones.

Los equipos de rescate trabajaron para auxiliar a los heridos y recuperar cuerpos de entre los escombros, mientras la situación en la zona seguía siendo crítica, informó a la agencia de noticias Xinhua Bilal Faizi, portavoz del servicio estatal de rescate 1122 KP.

Según la NDMA, 634 personas perdieron la vida y otras 768 resultaron heridas en accidentes relacionados con las lluvias en todo el país desde el inicio de la temporada del monzón el 26 de junio, informó la agencia de noticias Xinhua.