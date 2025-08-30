Llaman en Chubut a concurso para la titularización docente en el nivel secundario
Luego de más de veinte años sin concursos en el Nivel Secundario, el Ministerio de Educación del Chubut puso en marcha un proceso que posibilitará a los docentes acceder a la titularización. La medida responde a una demanda histórica del sector. El concurso no sólo beneficia a los trabajadores de la educación al darles seguridad en su carrera docente, sino que también fortalece a las instituciones escolares, al asegurar continuidad pedagógica y sentido de pertenencia en las comunidades educativas, aseguraron desde el Ministerio.
Requisitos y cronograma
Podrán participar quienes sean argentinos con domicilio en la provincia del Chubut, cuenten con título habilitante registrado en la Junta de Clasificación Docente de Educación Secundaria y figuren en el Listado Definitivo de Interinatos y Suplencias 2026 con Alcance Docente.
Será necesario acreditar servicio activo en el sistema educativo, concepto profesional no inferior a “Muy Bueno” y la antigüedad mínima establecida en el Nivel Secundario y en la Provincia del Chubut: cinco años para ingreso a la docencia y quince años para acrecentamiento.
El cronograma previsto establece que la inscripción se realizará de manera online desde el 25 de agosto y hasta el 12 de septiembre de 2025.
La instancia de titularización por trayectoria, bajo la modalidad situada, se desarrollará entre octubre y diciembre de este año, con fecha a confirmar. Finalmente, las instancias de acrecentamiento, acumulación e ingreso por orden de mérito tendrán lugar en febrero de 2026.
Modalidades de titularización
La Resolución N° 800/25 establece distintas modalidades para garantizar un proceso inclusivo y equitativo. La titularización por trayectoria (modalidad situada) reconoce la práctica profesional de quienes cuentan con 18 años o más de antigüedad en el nivel secundario, otorgándoles la posibilidad de transformar sus horas interinas en titulares en las que efectivamente ejercen.
La titularización por acrecentamiento y acumulación, en cambio, está dirigida a quienes ya son titulares y buscan ampliar su carga laboral. El procedimiento se realiza por puntaje, priorizando a quienes tienen mayor mérito en el listado definitivo.
Finalmente, la titularización por orden de mérito ofrece la posibilidad de ingreso a la docencia a quienes aún no cuentan con titularidad, pero poseen una trayectoria de al menos cinco años en el nivel. Esta modalidad también se rige por puntaje, garantizando transparencia y justicia en el proceso.
En todos los casos, el concurso promueve la concentración de tareas y la permanencia en los cargos, asegurando estabilidad laboral y continuidad en los proyectos educativos.
La inscripción se realiza a través de la página del Ministerio de Educación: chubut.edu.ar/juntasecundaria. Finalmente, se encuentra habilitado el siguiente correo electrónico para consultas e inscripciones: [email protected]