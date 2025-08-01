La recaudación de impuestos creció 4,5% por encima de la inflación



La recaudación de impuestos de julio alcanzó los $16,9 billones, lo que representa una variación interanual del 42,7%. Este número, al descontar la inflación, implica un crecimiento real del 4,5%, dándole aire a las cuentas del Gobierno en un mes clave.

Según supo Noticias Argentinas, el resultado se vio influenciado por una serie de factores positivos y negativos que la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) detalló en su informe.

Factores que impulsaron la recaudación

Derechos de Exportación: Se registraron ingresos de operaciones de junio, cuando aún regían aranceles más bajos que incentivaron la liquidación.

Ganancias y Bienes Personales: Ingresaron pagos remanentes del saldo de las declaraciones juradas de personas que vencieron en junio.

Ganancias Sociedades: Hubo una mayor recaudación de anticipos debido a un cambio en la alícuota, que pasó del 8,33% al 11,11%.

Factores que jugaron en contra

Impuesto PAIS: La recaudación se vio afectada por la eliminación de este impuesto, que en julio del año pasado había aportado casi $700 mil millones.

IVA y Ganancias Aduaneros: La derogación de la suspensión de los certificados de exclusión impactó negativamente en las percepciones aduaneras de estos impuestos.

Sector Financiero: Los anticipos de Ganancias ingresados por este sector fueron menores en comparación con el año anterior, que tuvo un impuesto determinado extraordinario.

El análisis del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), que calculó el crecimiento real del 4,5%, confirma que, a pesar de los factores negativos, la balanza de la recaudación tributaria de julio se inclinó a favor del Gobierno.