La Municipalidad de Puerto Madryn amplió sus propuestas de formación laboral



Desde la Subsecretaría de Empleo de la Municipalidad de Puerto Madryn detallaron la variedad de cursos y talleres gratuitos, diseñados para fortalecer las herramientas laborales y promover la inserción en el mundo del trabajo.

Los cursos están destinados a personas a partir de los 18 años, salvo en los casos de Atención al cliente, Reposición de góndolas, Cosmética natural y Herramientas de Google, en los que podrán anotarse jóvenes desde los 16 años.

Las inscripciones se realizan en la sede de la Subsecretaría de Empleo, ubicada en Belgrano 85, 1° piso, de lunes a viernes de 7:30 a 12:30 horas. Es requisito presentar DNI al momento de la inscripción.

Listado de talleres

-Talleres de búsqueda de empleo: cuatro encuentros intensivos en dos semanas, orientados al armado de currículum y preparación para entrevistas laborales.

-Atención al cliente: curso de dos meses para adquirir herramientas de comunicación en ámbitos de ventas y servicios.

-Reposición de góndolas y armado de vidrieras: capacitación de dos meses con foco en comercio, marketing y organización de microempresas.

-Herramientas de Google: un mes de duración, destinado a personas con conocimientos básicos de PC, para optimizar el trabajo administrativo.

-Emprendimiento gastronómico: curso teórico de un mes con dos encuentros semanales, orientado a quienes ya tengan o deseen iniciar un emprendimiento gastronómico.

-Gestión empresarial: capacitación teórica de dos meses que brinda apoyo y orientación para emprendedores.

-Cosmética natural: propuesta de tres meses que utiliza flora autóctona para la elaboración de jabones, shampoo y cremas, trabajando desde las propiedades holísticas y curativas de las plantas.

-Herrería básica: taller teórico-práctico para aprender habilidades esenciales de herrería, con énfasis en seguridad.

-Liquidación de sueldos: diez encuentros con práctica en computadoras, orientados a la correcta liquidación de haberes.

-Herramientas en neuroventa y neuro oratoria (Nivel 1): curso intensivo de cuatro encuentros para mejorar estrategias de venta y comunicación en la atención al público.