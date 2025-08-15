La amenazó con enterrarla en el patio y la golpeó hasta dejarla inconsciente



El Ministerio Público Fiscal imputó a Claudio Ezequiel Siciliano (42) por el delito de tentativa de femicidio, en perjuicio de su pareja, a raíz de un violento hecho cometido el pasado 10 de agosto en Puerto Madryn.

Según la investigación preliminar, la agresión se produjo en el domicilio del imputado luego de que ambos regresaran de una reunión. Siciliano impidió que la víctima se retirara del lugar, golpeándola en la cabeza, brazos y piernas, y amenazándola de muerte. En un momento, incluso habría tomado una pala, diciéndole que la enterraría en el patio.

La joven logró salir de la vivienda cerca de las 9:55 del día siguiente, pero fue interceptada nuevamente y forzada a ingresar al domicilio. Este último episodio fue observado por un vecino, quien dio aviso inmediato a la policía.

La Policía intervino rápidamente y procedió a la aprehensión de Siciliano en el lugar. Al ingresar al domicilio, la víctima se encontraba inconsciente. La revisión del Cuerpo Médico Forense indicó que no solo tenía los golpes en el cuerpo, sino que incluso a través de una tomografía del cerebro, se observaron hematomas internos.

La fiscal general Ivana Berazategui solicitó audiencia de control de detención y apertura de la investigación preparatoria, donde formuló cargos por tentativa de femicidio. A pedido de la Fiscalía, el imputado quedó detenido en prisión preventiva, según lo dispuesto por el juez Horacio Yangüela, mientras avanza la causa judicial.

En el Código Penal Argentino, el femicidio está tipificado en el artículo 80 con una pena de prisión perpetua cuando se consuma. En el caso de tentativa, la pena es de 10 a 15 años