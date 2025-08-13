Juicio por contaminación ambiental: se realizarán los alegatos finales en la causa contra Conarpesa

En el marco del juicio que comenzó esta semana en Puerto Madryn, el jueves a la mañana se realizará una inspección ocular en la zona de los vertidos, mientras que el lunes se llevarán a cabo los alegatos finales.

La causa investiga a la responsable ambiental de Conarpesa, Nadine Parry, y al encargado de la planta de tratamiento de efluentes, Brahim Yoosef, acusados por el delito de contaminación ambiental tipificado en el Código Penal y en la Ley 24.051 de residuos peligrosos.

Durante la jornada del miércoles, declararon testigos presentados por la defensa, entre ellos el arquitecto Daniel Blanchet, quien expuso sobre una pericia realizada en la que se evaluaron sistemas de líquidos con colorantes para seguir su recorrido.

Según el Ministerio Público Fiscal, un sistema de cañerías clandestinas tipo “by pass” habría permitido el vertido al Golfo Nuevo de líquidos sin tratar provenientes del procesado de langostinos, con niveles de contaminación que en algunos casos superaban 2.700 veces los valores permitidos.

El expediente se inició tras la difusión en redes sociales de un video que mostraba un efluente de color naranja desembocando en el mar.

El fiscal jefe Alex Williams resaltó los informes técnicos que constataron incumplimientos a la normativa sobre vertidos de efluentes, con registros de sólidos suspendidos 21 veces por encima del límite, DBO 60 veces superior, amonio 25 veces más y E. coli hasta 2.700 veces el máximo tolerado.