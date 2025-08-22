ALBERTO FERNÁNDEZ - TAMARA PETTINATO

Insólito: Tamara Pettinato tendrá programa propio y el nombre se inspira en el escándalo con Alberto Fernández


Tamara Pettinato va a conducir un programa en Canal 9 que se llamará “Decime algo lindo”, en clara referencia al video que grabó con el ex presidente Alberto Fernández en plena pandemia en despachos de la Casa Rosada.
Así, Tamara pone fin definitivo al ostracismo al que cayó luego de que se hicieran públicos los videos, burlándose del episodio y de los millones de argentinos que durante la pandemia no podían ni despedir a sus seres queridos en el cementerio.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

