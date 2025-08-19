Incendios en Rawson: Pidieron penas de hasta 6 años de prisión

Se llevó a cabo la audiencia de cesura de pena en el marco de la causa conocida como “Incendios”, que investiga los graves disturbios ocurridos el 16 de diciembre de 2021 en Rawson tras la sanción de la Ley de Zonificación Minera. La instancia fue encabezada por el juez Javier Allende y contó con la participación de la fiscal general jefa de la UFEAYDA, Florencia Gómez, y los defensores Miguel Moyano y Pablo Sánchez.

Ese día, la capital provincial vivió una de las jornadas de mayor violencia social de su historia. Mientras una parte de la ciudadanía se manifestó de manera pacífica, otros grupos protagonizaron ataques a edificios públicos de los tres poderes del Estado, incendios intencionales, saqueos y enfrentamientos con la policía.

Durante sus alegatos, la fiscal Gómez señaló que los acusados actuaron con pleno conocimiento de la ilicitud de sus actos y que su conducta estuvo motivada “exclusivamente por el desprecio por los bienes públicos y por la oportunidad única de sus impulsos destructivos”. En ese sentido, recordó que los daños incluyeron la pérdida de bienes históricos y documentación sensible, además del peligro generado por los incendios.

La representante del Ministerio Público Fiscal solicitó penas que van desde 1 año y 8 meses hasta 6 años de prisión, al considerar que la gravedad de los hechos impide aplicar el mínimo legal. También destacó el repudio social que generaron los episodios de violencia en la capital provincial.

Por su parte, las defensas pidieron que se apliquen atenuantes y se reduzcan las penas al mínimo posible.

El juez Allende dará a conocer su resolución en los próximos días.