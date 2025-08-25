Iara Refsgaard y Máximo Valloggia, los chubutenses en la Selección Argentina de Karate lista para el Panamericano Junior

Desde el próximo jueves 28 de agosto, se desarrollará en la ciudad de Asunción del Paraguay, una nueva edición del Campeonato Panamericano de Karate para categorías Junior.

De esta competencia, será parte la Selección Argentina de la disciplina, de la que forman parte los deportistas de Puerto madryn, Iara Refsgaard y Máximo Vallogia.

Chubutenses de Selección

El deporte de la ciudad de Puerto Madryn está transitando en un gran momento general, como por ejemplo el presente del karate, que tiene a dos de sus deportistas como integrantes de la Selección Argentina Junior de karate.

Ya se encuentran en la ciudad de Asunción del Paraguay, los karatecas Iara Refsgaard y Máximo Vallogia, integrantes de la Selección Argentina Juniors, quienes acompañados por su entrenador del Dojo Bushido, Héctor Agustinho, ajustan detalles para lo que desde el jueves 28 será su participación en el XXXIV Campeonato Panamericano de Karate Juvenil Asunción 2025.

El equipo argentino está compuesto por 43 integrantes, entre quienes están Iara Refsgaard y Máximo Valloggia, quienes competirán tanto en la especialidad Kata (formas) como en Kumite (lucha).

Para brindar su ayuda

Esta participación en la cita internacional, los tuvo a los deportistas chubutense realizando diversas actividades para recaudar fondos, como una colecta en la que los ciudadanos pueden brindar un aporte a través del alias CHUBUT.KARATE y a cambio, todos los colaboradores podrán tomar clases gratuitas en los Centros de Enseñanza de la Asociación de Karate y participar en sorteos.

Esta campaña solidaria hasta el 27 de agosto para ayudar a Iara y a Máximo en su viaje, para que todos quienes les brinden su acompañamiento, puedan entrenarse por una clase gratuita en cualquiera de los Centros de Enseñanza de nuestra Asociación, tanto en Puerto Madryn como en Rawson y Esquel.

Además participar en el sorteo de una beca mensual, y dos tratamientos en Estética Magnolia.

También podrán participar en el sorteo de tres premios en efectivo (1ro $100.000, 2do $60.000 y 3ro $40.000).