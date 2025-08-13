Guillermo Francos: «No voy a ser candidato a senador y aunque me lo pidieran, no lo sería»



El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, rechazó la posibilidad de ser candidato en las listas de La Libertad Avanza de cara a las elecciones del 26 de octubre y vaticinó que el espacio que integra “sorprenderá” en los comicios por la composición de la Legislatura bonaerense.

“No voy a ser candidato a senador. Primero, nadie me dijo nada y aunque me lo dijeran, no lo sería”, subrayó Francos, y argumentó: “No tengo ganas de estar en medio de una campaña electoral cuando tengo tanta cosa que hacer como jefe de Gabinete”.

El titular de ministros se mostró confiado de que el presidente Javier Milei no elevará el pedido para que integre las nóminas y si bien evitó vaticinar una resultado electoral camino a las elecciones del 7 de septiembre, planteó que La Libertad Avanza “sorprenderá” con los resultados.

“Vamos a sorprender con los números en la provincia de Buenos Aires. Sin decir si vamos a ganar o a perder”, aseveró.

Por su parte, el funcionario aclaró que el peronismo no aventajará en margen a la fuerza que fundó Javier Milei, aunque remarcó que en la provincia, el kirchnerismo “tiene una gran organización montada”.

“Paliza no va a haber. El kirchnerismo tiene una gran organización montada sobre el Estado municipal que ha hecho pelota La Matanza y lo utilizan”, se escudó al tiempo que aclaró: “Así y todo me parece que en la elección en La Matanza le vamos a dar una sorpresa”.

Tras la polémica abierta por el uso de la histórica frase “Nunca Más” del histórico libro que recopila los datos arrojados en el informe de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) durante la dictadura militar comprendida entre 1976 y 1983, Francos buscó descomprimir el tema al sostener que los equipos de campaña buscaron darle otro sentido.

“Si al kirchnerismo le molesta quiere decir que estamos haciendo las cosas bien”, retrucó, y aclaró: “Son dos palabras que en algún momento tuvieron un significado y hoy tienen otro, político, muy fuerte, distinto a aquel”.

Por último, rechazó las críticas de Cristina Fernández de Kirchner, a la que calificó de “desubicada”, contra la administración libertaria, y pidió que la justicia le prohíba el uso de sus redes sociales. “Me llama la atención que con total impunidad, una reclusa, tenga la posibilidad de hacer comentarios públicos de esta características”, subrayó.

“Si fuera el juez que tiene que hacer cumplir esta condena intervendría. Debería impedirle las comunicaciones. Está prohibido”, ponderó Francos, y concluyó: “No lo digo como jefe de Gabinete sino como ciudadano, no está bien, la gente piensa que no está bien que CFK hable como una persona común cuando está cumpliendo una condena de prisión”.