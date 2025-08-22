Francos se presentará el miércoles en Diputados

Después de la crecida del escándalo en la Agencia Nacional de Discapacidad y los presuntos audios de Diego Spagnuolo, el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, brindará este miércoles 27 de agosto a las 12 el informe de gestión en el recinto de la Cámara de Diputados.

Será la tercera vez en el año que el jefe de Gabinete asista a la Cámara baja. La primera vez estuvo relacionada a la interpelación por el Caso $LIBRA y la otra fue meramente informativa. Ambas fueron en el mes de abril.

Guillermo Francos regresa al Congreso tras la abrupta sesión informativa en el Senado, cuando se retiró del recinto ofendido por las acusaciones de la fueguina Cristina López, quien le endilgó la palabra “mentiroso” el pasado 26 de junio.

Sin embargo, la oposición hizo eco del anuncio de la sesión informativa y se prepara para ahondar en temas como la partida contaminada de Fentanilo que causó un centenar de muertes, los presuntos audios de Spagnuolo y la polémica en torno a la Secretaría General de Presidencia de la Nación y, nuevamente, el Caso $LIBRA.

Sobre los audios del extitular de la ANDIS, removido de su cargo esta semana, el jefe de Gabinete, consultado por la prensa, manifestó que «no pongo las manos en el fuego por ningún funcionario».

Este viernes, Diego Spagnuolo fue retenido en una casa en el barrio La Isla de Nordelta. La Justicia secuestró su teléfono celular y fue allanada una máquina de contar billetes.

Las diputadas nacionales Mercedes de Mendieta del Frente de Izquierda y Julia Strada de Unión por la Patria ya anticiparon a través de mensajes en X que buscarán profundizar estos tres temas cuando Francos se siente en el estrado del recinto.