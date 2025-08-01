Falla de Claro dejó sin servicio a usuarios de todo el país



Una falla generalizada en el servicio de internet de Claro dejó sin conexión a miles de usuarios en todo el país durante la mañana de este viernes. Las interrupciones se reportaron desde distintas provincias argentinas y también desde zonas limítrofes, con reclamos por caídas totales, lentitud extrema y problemas de acceso a aplicaciones y sitios web.

La situación también alcanzó a las otras dos operadoras principales, Movistar y Personal, que presentaron inestabilidad en sus servicios móviles. Según los reportes de usuarios y plataformas especializadas, el mayor impacto se concentró en las redes de Claro, tanto en hogares como en conexiones móviles.

El inconveniente afectó actividades esenciales como el trabajo remoto, las clases virtuales y el uso cotidiano de herramientas digitales. En muchas oficinas, centros educativos y hogares particulares se suspendieron reuniones, entregas de tareas y trámites habituales. “No se puede navegar ni enviar mensajes por aplicaciones”, señalaron las quejas y los test de velocidad en redes sociales.

Las notificaciones por fallas comenzaron a escalar a partir de las tres de la mañana y marcaron un pico inusual durante las primeras horas del día. “El volumen de reportes superó ampliamente el promedio habitual para ese horario”, indicaron desde plataformas de monitoreo que comparan incidentes en tiempo real. El patrón coincide con una interrupción de gran escala que aún continúa.