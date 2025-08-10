Fabrizio Crozzolo logró el 2do puesto en la Vuelta Ávila 2025 de ciclismo

El ciclista chubutense Fabrizio Crozzolo, continua en su gran momento en el ciclismo europeo y en este caso, lo reconfirmó con una estupenda perfomance en la «Vuelta Ávila 2025» en España.

Como integrante del Technosylva Maglia Rower Bembibre Cycling Team, «Fabri» consiguió el segundo puesto en la clasificación general.

Crozzolo hizo podio una vez más y se quedó con dos maillot

Este domingo culminó la Tercera Etapa y ultima de la Vuelta a Ávila, carrera de ciclismo de la que fue parte y con gran actuación, el ciclista de Puerto Madryn, Fabrizio Crozzolo.

«Fabri», ya había ganado en la primera etapa, repitió el sábado en la segunda y este domingo culminó en el segundo puesto, para de tal manera cerrar en el segundo puesto en la ubicación General del certamen.

«Fabri», como integrante del Technosylva Maglia Rower Bembibre Cycling Team de Castilla y León en España, consiguió además el maillot rojo de la clasificación de los jóvenes, el maillot verde claro de la clasificación de la regularidad y su equipo en general, fue el mejor equipo a lo largo de la competencia.

Fotos: Gentileza Facebook Technosylva Maglia Rower Bembibre Cycling Team