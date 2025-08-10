Estudiantes de la Escuela 741 de Madryn realizarán un simulacro de juicio por jurado

El próximo viernes 29 de agosto a las 16:30, la Escuela N°741 de Puerto Madryn llevará adelante un simulacro de juicio por jurado, actividad que se enmarca en el taller de simulacros de Relaciones Internacionales que desarrolla la institución.

El docente Carlos Pascuariello explicó que esta propuesta se suma a otras iniciativas que realiza la escuela, como simulaciones de la Cámara de Diputados, el Modelo de Naciones Unidas y el G77. En esta oportunidad, el proyecto se concretará gracias al trabajo conjunto con la Universidad Nacional de la Patagonia San Juan Bosco y su Clínica de Litigación Penal, cuyos estudiantes participarán en la representación junto a alumnos del establecimiento.

“Van a participar principalmente estudiantes de quinto año, en el marco de la materia Ciudadanía y Participación, además de integrantes del taller que provienen de distintos cursos”, señaló Pascuariello, quien remarcó la importancia de acercar a los jóvenes a este mecanismo de participación ciudadana, que se encuentra en la Constitución desde 1994 y comenzó a implementarse en los últimos años en la ciudad.

El caso que se pondrá en escena será ficticio y adaptado a un formato escolar, con una duración estimada de 40 minutos. Intervendrán testigos, acusación, defensa y un jurado conformado por estudiantes, que deberán deliberar y llegar a un veredicto unánime sobre la culpabilidad. “Este ejercicio no solo permite conocer el proceso judicial, sino también fomentar el debate, la escucha activa y la comprensión del rol ciudadano en la Justicia”, destacó el docente.

La jornada contará con la presencia de un funcionario judicial que explicará el funcionamiento de la defensa, la acusación y el rol del fiscal y el defensor. Además, se espera que la experiencia pueda replicarse en otros establecimientos educativos de la ciudad y la provincia.

Pascuariello subrayó que la propuesta despertó un gran interés entre los alumnos: “Es diferente a otros simulacros, porque los testigos tienen un guion que deben memorizar y actuar, lo que genera intriga y expectativa”.