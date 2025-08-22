ALLANAMIENTO - COCAÍNA - DROGAS - ESQUEL

Esquel: secuestran cocaína y desarticulan punto de venta de drogas al menudeo

En la mañana del jueves 21 de agosto, alrededor de las 9 horas, personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Avenida Alvear, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 de “Comercio de estupefacientes al menudeo, modalidad delivery”.

La medida, autorizada por el Juzgado Federal e impulsada por la Unidad Fiscal Descentralizada a cargo del fiscal Santiago Roldán, permitió identificar a la principal investigada, una mujer mayor de edad, residente de la ciudad.

Durante el procedimiento se secuestraron:

  • Restos de cocaína de alta pureza.

  • Una balanza digital en funcionamiento.

  • Recortes de nylon utilizados para el armado de envoltorios.

  • Teléfonos celulares.

Desde la fuerza indicaron que el secuestro de estos elementos permitió desactivar un nuevo punto de venta fijo y móvil de estupefacientes en Esquel, confirmando la hipótesis de la investigación.

La mujer quedó imputada y supeditada a la causa, en libertad pero bajo normas de conducta, a disposición de la Justicia Federal.

En el operativo participaron efectivos de la División Drogas de Esquel y del Grupo de Respuestas Motorizadas (GRIM).

