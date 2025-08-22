Esquel: secuestran cocaína y desarticulan punto de venta de drogas al menudeo

En la mañana del jueves 21 de agosto, alrededor de las 9 horas, personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Avenida Alvear, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 de “Comercio de estupefacientes al menudeo, modalidad delivery”.

La medida, autorizada por el Juzgado Federal e impulsada por la Unidad Fiscal Descentralizada a cargo del fiscal Santiago Roldán, permitió identificar a la principal investigada, una mujer mayor de edad, residente de la ciudad.

Durante el procedimiento se secuestraron:

Restos de cocaína de alta pureza.

Una balanza digital en funcionamiento.

Recortes de nylon utilizados para el armado de envoltorios.

Teléfonos celulares.

Desde la fuerza indicaron que el secuestro de estos elementos permitió desactivar un nuevo punto de venta fijo y móvil de estupefacientes en Esquel, confirmando la hipótesis de la investigación.

La mujer quedó imputada y supeditada a la causa, en libertad pero bajo normas de conducta, a disposición de la Justicia Federal.

En el operativo participaron efectivos de la División Drogas de Esquel y del Grupo de Respuestas Motorizadas (GRIM).