Esquel: secuestran cocaína y desarticulan punto de venta de drogas al menudeo
En la mañana del jueves 21 de agosto, alrededor de las 9 horas, personal de la División Drogas Peligrosas y Leyes Especiales de Esquel llevó adelante un allanamiento en una vivienda de Avenida Alvear, en el marco de una investigación por presunta infracción a la Ley 23.737 de “Comercio de estupefacientes al menudeo, modalidad delivery”.
La medida, autorizada por el Juzgado Federal e impulsada por la Unidad Fiscal Descentralizada a cargo del fiscal Santiago Roldán, permitió identificar a la principal investigada, una mujer mayor de edad, residente de la ciudad.
Durante el procedimiento se secuestraron:
-
Restos de cocaína de alta pureza.
-
Una balanza digital en funcionamiento.
-
Recortes de nylon utilizados para el armado de envoltorios.
-
Teléfonos celulares.
Desde la fuerza indicaron que el secuestro de estos elementos permitió desactivar un nuevo punto de venta fijo y móvil de estupefacientes en Esquel, confirmando la hipótesis de la investigación.
La mujer quedó imputada y supeditada a la causa, en libertad pero bajo normas de conducta, a disposición de la Justicia Federal.
En el operativo participaron efectivos de la División Drogas de Esquel y del Grupo de Respuestas Motorizadas (GRIM).