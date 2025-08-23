Chubut jugará el Torneo «Copa Luis Beltrán» de Vóley en la previa de la Araucanía

Las Selecciones de Vóley de Chubut, que desde hace semanas se encuentran preparándose para su participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía, tendrán una importante competencia durante este fin de semana.

Tanto en rama femenina como masculina, los jóvenes chubutense jugarán el tradicional Torneo Abierto «Copa Luis Beltrán» a jugarse en aquella localidad de Río Negro.

Chubut se mide en Río Negro

Continuando con la puesta a punto rumbo a la versión 2025 de los Juegos Binacionales de la Araucanía, que este año tendrán como sede a la provincia de La Pampa en el mes de diciembre, es que las selecciones sub-18 de vóley, tanto masculina como femenina, viajaron a participar de un Torneo Abierto denominado “Copa Luis Beltrán” que se disputará entre en esa localidad rionegrina.

El certamen, que se jugará entre viernes y domingo, tendrá la participación de un gran número de equipos en categoría “libres” de distintos puntos de esa provincia y de la región patagónica.

Sin duda que tanto para los deportistas seleccionados como los cuerpos técnicos que viajaron con el respaldo de Chubut Deportes, será un inmejorable posibilidad para competir, ajustar detalles, sacar conclusiones y buscar el mejor nivel de juego posible de cara a la posterior contienda internacional.