El trinquete «Coco Zapiola» del Club Ferro, recibe un nuevo Torneo Patagónico de Pelota Paleta

Desde este viernes en el tarde y hasta el día domingo, se juega en el Trinquete «Coco Zapiola» del Club Ferrocarril Patagonico de Puerto Madryn, el Torneo Patagónico de Pelota Paleta.

El certamen es de los más tradicionales de la región y recibirá a pelotaris llegados desde distintos puntos de la Patagonia, tanto en Primera como en Segunda categoría.

La Paleta y su nuevo Patagónico en Ferro

En el Trinquete “Coco Zapiola” del Club Ferrocarril Patagónico, se jugará desde este viernes en la tarde, una nueva edición del tradicional Torneo Patagónico, uno de los certámenes más convocantes de la región.

La actividad deportiva se pondrá en marcha desde el mediodía con los primeros partidos, mientras que el acto de apertura oficial será a las 18 horas.

El torneo Patagónico recibirá en esta oportunidad a pelotaris llegados desde distintos puntos de la region, con parejas representantes de La Plata, Chascomús, Plottier, Jacobacci, Viedma, Beltrán, Trelew, Rawson, La Pampa, Las Heras, Puerto Deseado, Bahía Blanca, Esquel y Comodoro Rivadavia.

La competencia tendrá continuidad durante toda la jornada del sábado y se extenderá hasta el mediodía del domingo, cuando se realice el almuerzo de camaradería y la tradicional entrega de premios que dará cierre al evento.