El Tribunal Electoral Municipal convoca a los partidos políticos por el referéndum del voto joven

El Tribunal Electoral Municipal de Puerto Madryn convocó a los representantes de los partidos políticos de la ciudad a una Audiencia Informativa que se realizará el viernes 29 de agosto, a las 10 horas, en el Recinto del Concejo Deliberante.

La reunión tendrá como eje el referéndum propuesto por la Ordenanza N° 14457/25, sobre el voto joven, que se llevará a cabo el próximo 26 de octubre en coincidencia con las elecciones nacionales y provinciales.

La presidenta del Tribunal, Luisa Ferreyra Soria, explicó que el encuentro servirá para dar a conocer los mecanismos del referéndum, detallar el procedimiento electoral y presentar el modelo de boleta. “Es algo nuevo, porque normalmente estas audiencias se hacen con las candidaturas. En este caso no hay candidatos, sino una ordenanza que surge del Concejo Deliberante, y lo que corresponde es brindar información clara a los partidos políticos, que forman parte de la fiscalización en las mesas”, señaló.

En Puerto Madryn son 18 los partidos convocados, incluyendo los municipales. Sobre ello, la integrante del Tribunal, Alejandra Concina, destacó que además de la audiencia se realizarán capacitaciones abiertas a la comunidad para explicar cómo será el proceso de votación, tanto en el referéndum local como en el provincial y en las elecciones de diputados nacionales.

Respecto al diseño de las boletas, Ferreyra Soria precisó que se trabajó de manera conjunta con el Tribunal Electoral Provincial para unificar criterios y facilitar la identificación de cada categoría. “Las boletas tendrán distintos colores para evitar errores, dado que en esta oportunidad los electores deberán emitir tres votos: nacional, provincial y municipal”, indicó.

Finalmente, las autoridades electorales remarcaron que este será el primer referéndum en la historia de Puerto Madryn, por lo que se extremarán los recaudos para garantizar transparencia y claridad en el proceso.