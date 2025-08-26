LICITACIÓN - LICITACION DE DEUDA - TESORO

El Tesoro hará una nueva licitación de deuda este miércoles


La Secretaría de Finanzas ofrecerá este miércoles Letras del Tesoro Nacional en un nuevo llamado a licitación.
Los instrumentos a licitar en pesos son Lecap con vencimiento el 30 de diciembre 2025, Lecap con vencimiento el 6 de enero 2026 y una nueva Lecap con vencimiento el 27 de febrero 2026.
También ofrecerá letras en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 6 de enero 2026 y el 27 de febrero 2026.
Instrumentos a licitar en dólares estadounidenses: Letra dollar linked con vencimiento el 30 de septiembre 2025 y reapertura de letra dollar linked cero cupón con vencimiento el 16 de enero 2026.
La recepción de las ofertas de estos instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 27 de agosto de 2025 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 29 de agosto de 2025 (T+2).

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

TERMÓMETROS

Etiquetas: imagen negativa, Javier Milei

Milei suma rechazo
Etiquetas: diputados, lla, ruptura

Ruptura en LLA
Etiquetas: ana clara romero, Comodoro Rivadavia, Gustavo Menna, hospital militar, Ignacio "Nacho" Torres, LUIS PETRI

Torres en modo campaña

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: bomberos, capacitación, fauna, medioambiente, refaunar, seguridad

Capacitan a bomberos de Madryn sobre fauna local
Etiquetas: avenida intendente bullrich, Javier Milei, Petri, regimiento de patricios

Javier Milei visita el Regimiento de Patricios en medio de la polémica por la filtración de los audios
Etiquetas: Ministerio de Salud, suizo argentina

Suizo Argentina se adjudicó la licitación de logística por $78.267 millones