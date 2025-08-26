El Tesoro hará una nueva licitación de deuda este miércoles



La Secretaría de Finanzas ofrecerá este miércoles Letras del Tesoro Nacional en un nuevo llamado a licitación.

Los instrumentos a licitar en pesos son Lecap con vencimiento el 30 de diciembre 2025, Lecap con vencimiento el 6 de enero 2026 y una nueva Lecap con vencimiento el 27 de febrero 2026.

También ofrecerá letras en pesos a tasa TAMAR con vencimiento el 6 de enero 2026 y el 27 de febrero 2026.

Instrumentos a licitar en dólares estadounidenses: Letra dollar linked con vencimiento el 30 de septiembre 2025 y reapertura de letra dollar linked cero cupón con vencimiento el 16 de enero 2026.

La recepción de las ofertas de estos instrumentos comenzará a las 10:00 horas y finalizará a las 15:00 horas del día miércoles 27 de agosto de 2025 (T) y la liquidación de las ofertas recibidas y adjudicadas se efectuará el día viernes 29 de agosto de 2025 (T+2).