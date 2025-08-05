El seleccionado chubutense de judo, brilló en Viedma

Como parte de la puesta a punto de cara a los Juegos Binacionales de la Araucanía 2025, programados para el mes de octubre, es que el seleccionado chubutense de judo compitió el último sábado en un Torneo Abierto denominado “Copa Hikari”.

El certamen, fue organizado por la Asociación Civil de Judo de la ciudad de Viedma, provincia de Rio Negro, certamen que fue fiscalizado por la Federación Rionegrina.

Pensando en la Araucanía, Chubut mostró sus cartas en Rio Negro

El Torneo Abierto de Judo, se desarrolló en el polideportivo Ángel Cayetano Arias de la ciudad de Viedma y contó con la presencia de más de 400 judocas provenientes de Chubut, Neuquén, La Pampa, Buenos Aires y distintas localidades de Río Negro, quienes participaron en todas las categorías.

La Selección de Chubut, que se alista para su participación en los Juegos Binacionales de la Araucanía, estuvo conformado por los atletas Máximo Ocampos, Álvaro Benítez Gil, Joshua Ytuarte, Thiago Hughes, Franco Landa, Arianna Villegas, Adriana Farías, Malena Avarado y Kiara Fernández, quienes estuvieron a cargo de los entrenadores Gaspar Vergani y Alejandro Mansilla.

Vale destacar, que si bien la participación tenía como objetivo evaluar a los deportistas en competencia pensando en la contienda internacional de octubre, al final del certamen, el equipo chubutense totalizó 16 medallas siendo precisamente 7 de oro, 6 de plata y 3 de bronce.