CINE MÓVIL - CULTURA

El programa Cine Móvil sigue su recorrido por el interior

El Programa Cine Móvil, impulsado por la Subsecretaría de Cultura de Chubut, sigue su recorrido por las distintas localidades del interior provincial. Estuvo presente el sábado 9 y domingo 10 de agosto; como así también el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de agosto, en Ricardo Rojas, Aldea Beleiro, José de San Martín, Atilio Viglione y Río Pico, con el objetivo de garantizar el acceso democrático a contenidos audiovisuales de valor cultural, educativo y social en el marco del Día de la Niñez.

El cine como herramienta

Durante las jornadas se proyectaron películas infantiles, entre ellas “La Gallina Turuleca” y “Dalia y el libro rojo”, y se sumaron propuestas lúdicas para los más chicos, promoviendo el cine como herramienta de reflexión, identidad y diálogo intercultural en comunidades sin salas tradicionales.
El recorrido del Cine Móvil continuó este fin de semana en localidades del Valle Inferior del Río Chubut (VIRCH), como lo son 28 de Julio, Dolavon y Gaiman; y el último fin de semana de agosto, es decir sábado 30 y domingo 31, el Cine Móvil del INCAA llegará a Lagunita Salada.

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

¿Ya no hay lugar para la prudencia? Releyendo la «Ética a Nicómaco»

Milei suma rechazo

Milei suma rechazo
Ruptura en LLA

Ruptura en LLA
Torres en modo campaña

Torres en modo campaña

Milei acusó a la oposición de promover «proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal»

Milei acusó a la oposición de promover «proyectos que buscan romper el equilibrio fiscal»
Chubut, Río Negro y Neuquén diseñan plan preventivo contra incendios forestales

Chubut, Río Negro y Neuquén diseñan plan preventivo contra incendios forestales
Incumplió una prohibición de acercamiento y quedará preso un mes

Incumplió una prohibición de acercamiento y quedará preso un mes