El Nacional de Tiro con Arco recibió en Esquel, más de 100 arqueros de todo el país

Más de 140 arqueros de todo el país compitieron en Esquel, en lo que fue una nueva edición del Torneo Nacional de Tiro con Arco en modalidad Sala.

El pasado fin de semana se desarrolló este certamen que contó con la organización del Club de Arquería Andino Patagónico (CAAP) y el apoyo del municipio local junto a Chubut Deportes.

Un exitoso Nacional

El Torneo Nacional de Tiro con Arco en modalidad Sala, reunió a más de 140 arqueros provenientes de las cinco regiones que integran la federación, donde se destacó el alto nivel técnico y competitivo, con representantes de distintos puntos del país que brindaron un espectáculo sobresaliente.

En la ceremonia inaugural hizo uso de la palabra la profesora Alejandra Ibrahim, integrante del directorio de Chubut Deportes, quien resaltó el importante trabajo y la seriedad del Club organizador que llevó adelante el torneo. Actividad que al mismo tiempo generó un impacto positivo en la economía de la ciudad también.

En lo competitivo, la Región Patagónica fue la gran protagonista al quedarse con la Copa Challenger, galardón que distingue a la región que obtiene la mayor cantidad de medallas doradas en el certamen.

Tiro con Arco – Torneo Nacional Sala

Clasificación oficial

Cazador Masculino

Oro – SOTO AMARO Mauro Tupac (Zona Centro)

Plata – RATTO Pedro (Zona Centro)

Bronce – COBOS Pablo Leonardo (Zona Patagonia)

Longbow Masculino

Oro PARIANI Hugo (Zona Norte)

Plata RICO Facundo Nahuel (Zona Patagonia)

Bronce PENA Martin Nahuel (Zona Patagonia)

Tradicional Femenino

Oro – PAPALARDO Virginia Noemi (Zona Centro)

Plata – JONES ARDITO Laila (Zona Patagonia)

Bronce – VELASQUEZ Jimena Janet (Zona Patagonia)

Tradicional Masculino

Oro – MAURO Sergio Daniel (Zona Patagonia)

Plata – GONZALES FANUELE Maximiliano Nicolás (Zona Patagonia)

Bronce – MORILLAS Manuel (Zona Patagonia)

Recurvo Sub 18 Masculino

Oro – TONINA Gabriel Joaquín (Zona Litoral)

Plata – MIRANDA BERTOLE Lucas (Zona Litoral)

Bronce – LA TERZA Álvaro (Zona Centro)

Raso 50+ Femenino

Oro – SPRATTE Marta Noemí (Zona Centro)

Plata – BERGAGNINI Claudia (Zona Centro)

Bronce – CESPEDES Mercedes Estela (Zona Centro)

Raso 50+ Masculino

Oro – PADIN Sebastián (Zona Centro)

Plata – GENOVESIO Gonzalo (Zona Litoral)

Bronce – OCONNOR Alberto Marcos (Zona Patagonia)

Compuesto 50+ Masculino

Oro – SABADO Walter Daniel (Zona Patagonia)

Plata – RAMÍREZ Jorge Alberto (Zona Patagonia)

Bronce – HERRERO LAPORTE Sebastián (Zona Sur)

Recurvo 50+ Femenino

Oro – GONZÁLEZ Gabriela Edith (Zona Patagonia)

Plata – TAPIA Silvia Beatriz (Zona Patagonia)

Bronce – LARSEN Astrid (Zona Centro)

Recurvo 50+ Masculino

Oro – BIBÉ Víctor Gabriel (Zona Patagonia)

Plata – BERTON Gustavo (Zona Sur)

Bronce – ALVAREZ Juan Marcelo (Zona Norte)

Raso Femenino

Oro – RUGGIERO Candela Gaia (Zona Centro)

Plata – RODRIGUEZ Valentina Ailin (Zona Centro)

Bronce – PUNDANG Karina Rosalía (Zona Sur)

Raso Masculino

Oro – CASTELLANOS Denis Esteban (Zona Norte)

Plata – MARTINEZ Hernán (Zona Patagonia)

Bronce – LARSEN Jorge (Zona Sur)

Compuesto Masculino

Oro – SALVETTI LERNOUD Carlos Federico (Zona Sur)

Plata – TONOLI ETTLIN Pablo Ernesto Esteban (Zona Norte)

Bronce – DIAZ Fernando (Zona Sur)

Recurvo Masculino

Oro – STAGNARO Jerónimo (Zona Sur)

Plata – DAPPIANO Lucas (Zona Centro)

Bronce – ARANDA Leonel Ezequiel (Zona Litoral)

Recurvo Femenino

Oro – SARMIENTO ETURA Natasha Yazmin (Zona Centro)

Plata – CAMPOS Jacqueline (Zona Centro)

Bronce – GRANDI AGOSTINI María Paola (Zona Norte)

Longbow Femenino

Oro – LEYES Florencia (Zona Centro)

Raso Sub 15 Masculino

Oro – MARTINEZ Esteban Emilio (Zona Patagonia)

Raso Sub 18 Femenino

Oro – JONES Eileen India (Zona Patagonia)

Raso Sub 18 Masculino

Oro – MIRANDA Gonzalo David (Zona Litoral)

Raso Sub 21 Femenino

Oro – GARCÍA MONTOYA Milagros (Zona Patagonia)

Compuesto Sub 21 Masculino

Oro – LUENGO SAAVEDRA Agustín (Zona Sur)

Recurvo Sub 21 Masculino

Oro – NUÑEZ Leandro Joaquín (Zona Patagonia)

Oro – COSMAY Fabiana Soledad (Zona Patagonia)

Plata – PIEDRABUENA Laura Beatriz (Zona Patagonia)

Equipo de Recurvo Masculino

Oro – ARANDA Leonel Ezequiel

BONINO Juan Tomás Zona Litoral

FONTANA Diego

BESZKIDNIAK Esteban

Plata – DAPPIANO Lucas Zona Centro

PARDO Aníbal

ABARZUA Muhammad

Bronce – FWORESKI Rafael Alejandro Zona Patagonia

NUÑEZ Cristian

Equipo de Raso Masculino

Oro – DISER Jonathan Emanuel

DISER Mariano Damián Zona Sur

LARSEN Jorge

CASTELLANOS Denis Esteban

Plata – PARIANI Martin N Zona Norte

PINTO Alberto Roman

MATUS Fernando Agustín

Bronce – MUHAFRA Ariel Mariano Zona Patagonia

ROSAS Carlos Esteban