El karate chubutense y su gran momento deportivo

Con asistencia perfecta en el circuito nacional en un total de 5 fechas, además de la evolución técnica del equipo de competidores, el equipo Chubut de Karate está cumpliendo con un gran 2025.

Los jóvenes chubutenses, se han logrado consolidar en los distintos circuitos internacionales de la WKF.

Un intenso calendarío para los karatecas de Chubut

En este mes de agosto, los deportistas del karate del Chubut dirán presente en las tres instancias más importantes del karate juvenil a nivel mundial.

El próximo jueves 7, Franco Moroncini será parte de la Liga Mundial K1, a desarrollarse en la ciudad de Monterrey, México; mientras que Luka Salesky integrará seleccionado argentino y competirá el 18 de agosto, en los Juegos Panamericanos Juveniles de Asunción, Paraguay.

En tanto, el 25 de agosto se desarrollará el campeonato Panamericano Juvenil, también en Asunción, donde verán acción Franco Moroncini, Máximo Vallogia e Iara Refsgaard. Estos competidores, junto al Profesor Héctor Agustinho, se encuentran desde el lunes 28 de julio en instalaciones del CeNARD, participando de los exigentes entrenamientos de selección, tanto de kumite (combate) como así también de katas (formas).