El «Gloria» de Vivaldi se estrena en Gaiman con artistas de toda la región



La Escuela de Música de Gaiman y la Dirección de Cultura presentarán este viernes el «Gloria» de Antonio Vivaldi, interpretado por músicos y coreutas de distintas localidades del Valle y la región. El estreno se realizará el 15 de agosto a las 20 horas en el Teatro Español, en el marco del aniversario de Gaiman y la reapertura de la sala.

El evento es organizado por la Escuela de Música de Gaiman en articulación con la Dirección de Cultura local, y forma parte del programa oficial de celebraciones por el aniversario de la ciudad y la reinauguración del histórico Teatro Español.

La propuesta cuenta con la dirección musical de Milton Del Real y María Esquiroz, quienes desde febrero vienen coordinando ensayos y encuentros intensivos con el elenco.

El proyecto involucra a instrumentistas y coreutas de Trelew, Rawson, Puerto Madryn, Gaiman y otras localidades, quienes se unieron para trabajar bajo criterios históricos de interpretación, buscando acercarse al sonido original de la obra de Vivaldi.

«Es una experiencia que combina lo académico, lo artístico y lo comunitario», señaló María Esquiroz. «La fuerza de este proyecto está en el trabajo colectivo y en el compromiso de cada uno de los artistas».

Milton Del Real destacó la relevancia cultural del estreno: «Presentar esta obra en Gaiman, en el marco de su aniversario y con la reapertura del Teatro Español, es un regalo para la comunidad y una oportunidad para compartir música de calidad con nuestro público».

La obra se desarrollará con un ensamble preparado especialmente para la ocasión, cuidando afinación, fraseo y estilo, e incorporando elementos de interpretación históricamente informada.

El equipo artístico cuenta con músicos formados en distintas escuelas y conservatorios de la región, y coreutas que han integrado coros de trayectoria, lo que garantiza un alto nivel interpretativo.

Para la Escuela de Música de Gaiman, esta producción es también un ejemplo de cómo el arte puede ser un puente entre generaciones, localidades y trayectorias, fortaleciendo la identidad cultural del Valle.

El Gloria de Vivaldi es una obra de gran carga expresiva y profundidad espiritual, que alterna momentos de brillantez coral con pasajes íntimos y delicados, permitiendo que cada voz y cada instrumento tenga un rol destacado.

La invitación es abierta a toda la comunidad, con entradas disponibles en la boletería del Teatro Español y en los puntos de venta habilitados por la organización.

Además del estreno en Gaiman, la obra tendrá nuevas presentaciones en la región: el 29 de agosto se interpretará en la Iglesia Sagrado Corazón de Puerto Madryn y el 20 de septiembre en la ciudad de Trelew, acercando esta propuesta artística a diferentes públicos del Valle.

«Queremos que esta presentación quede en la memoria como un momento de encuentro y celebración a través de la música», resumieron Del Real y Esquiroz.