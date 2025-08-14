El Concejo Deliberante aprobó la declaración de Puerto Madryn como “Ciudad Universitaria”

En su décimocuarta sesión ordinaria del período 2025, el Concejo Deliberante de Puerto Madryn aprobó por unanimidad la declaración de la ciudad como “Ciudad Universitaria”, reconociendo su creciente rol como centro de formación académica y profesional en la región.

La ordenanza establece la creación del Centro de Gestión Universitario Municipal, que funcionará bajo la órbita de la Secretaría de Educación, Cultura y Deportes. Este organismo tendrá como funciones centralizar información sobre la oferta académica local, brindar asesoramiento en materia de becas y programas de apoyo, facilitar datos sobre alojamiento y servicios, y promover actividades deportivas y sociales para fomentar la integración estudiantil. Además, articulará con universidades e institutos para impulsar nuevas carreras y programas formativos acordes a las demandas productivas, turísticas, educativas y sociales de Puerto Madryn.

En la misma sesión, se aprobó la creación de una comisión para elaborar el Código Electoral Municipal, que estará integrada por un representante de cada bloque del Concejo y uno del Poder Ejecutivo.

Por otra parte, el cuerpo legislativo votó una Comunicación en rechazo a cualquier intento de veto presidencial a la Ley de Emergencia en Discapacidad, sancionada por el Congreso el 10 de julio de 2025. El documento advierte sobre las posibles consecuencias institucionales y sociales de judicializar el proceso legislativo, y reclama respeto a la voluntad democrática en todas las instancias gubernamentales.

Finalmente, se declararon de interés tres eventos: la Carrera Solidaria a beneficio del Comedor Infantil de Puerto Madryn, el Encuentro de Recreación, Educación, Juego, Arte y Cultura que se realizará del 12 al 14 de septiembre, y el evento “Jam Recovery”.