Dos operarios de una fábrica de Madryn fueron internados tras una explosión

En la madrugada de este lunes, una explosión en una granalladora de la fábrica de tejos de aluminio Trivium provocó que dos trabajadores resultaran heridos y fueran trasladados al hospital local, uno de ellos con quemaduras de segundo grado.

El hecho ocurrió alrededor de las 5 de la mañana. Según informó el Suboficial Mayor Hernán Romero, de Bomberos Voluntarios de Puerto Madryn, al llegar al lugar encontraron que personal del Servicio de Emergencias del Hospital Zonal ya había trasladado a uno de los operarios, con lesiones en cara, brazos y miembros inferiores. El segundo trabajador fue asistido inicialmente por bomberos en la fábrica.

“Los brigadistas internos de la planta lograron controlar y extinguir el incendio. Nosotros realizamos tareas de ventilación y verificación del área afectada”, señaló Romero.

Uno de los heridos debió recibir asistencia especial debido a que llevaba un anillo en una mano, lo que complicó el procedimiento médico por la inflamación causada por las quemaduras. “Tuvimos que regresar al cuartel a buscar la herramienta para cortar el anillo y luego volver al hospital para colaborar con el personal médico”, explicó el suboficial.

Desde el hospital se informó que uno de los pacientes presenta lesiones de mayor gravedad, en las vías respiratorias, mientras que el otro sufrió quemaduras menos complejas.