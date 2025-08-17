Día del Niño 2025: ventas de juguetes cayeron 5,2%

Las ventas de juguetes por el Día del Niño 2025 registraron una caída del 5,2% respecto al año pasado, según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Aunque el comercio electrónico creció un 30% y concentró el 24% del total de operaciones, no logró compensar la retracción en las tiendas físicas, que aún explican el 76% de las ventas.

De acuerdo al relevamiento anual de la cámara, los motivos de la baja fueron multicausales: las bajas temperaturas, el feriado del viernes 15 y la menor circulación en los comercios tradicionales incidieron en el comportamiento de los consumidores.

En cuanto al gasto, el ticket promedio en jugueterías de cercanía fue de $13.000, mientras que en grandes cadenas alcanzó los $38.000, con predominio de productos importados.

El sector enfrenta dificultades por el sobrestock, ya que entre enero y julio las importaciones de juguetes aumentaron 114% en volumen y 84% en valor, alcanzando 13.752 toneladas.

La CAIJ alertó también sobre los riesgos para la seguridad infantil por la flexibilización de controles y la entrada de productos a valores inferiores a u$s 3 por kilo.

“El juego debe ser sin riesgos. La seguridad de la niñez tiene jerarquía constitucional en Argentina”, señaló el presidente de la cámara, Matías Furió, quien adelantó que denunciarán a los importadores que presenten documentación falsa.

Nuevo observatorio y tendencias

En ese marco, la entidad anunció el lanzamiento del Observatorio Argentino de Juguetes, que se encargará de fiscalizar el cumplimiento de normas de seguridad en comercios y plataformas digitales, otorgará el sello “Juguete Seguro” y trabajará con pediatras en la detección de riesgos emergentes.

Entre las tendencias de este año se destacaron los juguetes didácticos y de primera infancia, el auge de los juegos de mesa, los peluches de capibaras y el fenómeno viral del coleccionable “Labubu”, que agotó stock gracias a su popularidad en redes sociales.

La industria nacional del juguete, integrada por unas 180 pymes que emplean a más de 8.000 personas, opera al 50% de su capacidad instalada. Desde el sector reclaman una reducción de impuestos y costos logísticos para poder competir frente al fuerte avance de las importaciones.