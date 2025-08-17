ARGENTINA - DÍA DEL NIÑO - JUGUETES - PYMES - VENTAS

Día del Niño 2025: ventas de juguetes cayeron 5,2%

Las ventas de juguetes por el Día del Niño 2025 registraron una caída del 5,2% respecto al año pasado, según datos de la Cámara Argentina de la Industria del Juguete (CAIJ). Aunque el comercio electrónico creció un 30% y concentró el 24% del total de operaciones, no logró compensar la retracción en las tiendas físicas, que aún explican el 76% de las ventas.

De acuerdo al relevamiento anual de la cámara, los motivos de la baja fueron multicausales: las bajas temperaturas, el feriado del viernes 15 y la menor circulación en los comercios tradicionales incidieron en el comportamiento de los consumidores.

En cuanto al gasto, el ticket promedio en jugueterías de cercanía fue de $13.000, mientras que en grandes cadenas alcanzó los $38.000, con predominio de productos importados.

El sector enfrenta dificultades por el sobrestock, ya que entre enero y julio las importaciones de juguetes aumentaron 114% en volumen y 84% en valor, alcanzando 13.752 toneladas.

La CAIJ alertó también sobre los riesgos para la seguridad infantil por la flexibilización de controles y la entrada de productos a valores inferiores a u$s 3 por kilo.

“El juego debe ser sin riesgos. La seguridad de la niñez tiene jerarquía constitucional en Argentina”, señaló el presidente de la cámara, Matías Furió, quien adelantó que denunciarán a los importadores que presenten documentación falsa.

Nuevo observatorio y tendencias

En ese marco, la entidad anunció el lanzamiento del Observatorio Argentino de Juguetes, que se encargará de fiscalizar el cumplimiento de normas de seguridad en comercios y plataformas digitales, otorgará el sello “Juguete Seguro” y trabajará con pediatras en la detección de riesgos emergentes.

Entre las tendencias de este año se destacaron los juguetes didácticos y de primera infancia, el auge de los juegos de mesa, los peluches de capibaras y el fenómeno viral del coleccionable “Labubu”, que agotó stock gracias a su popularidad en redes sociales.

La industria nacional del juguete, integrada por unas 180 pymes que emplean a más de 8.000 personas, opera al 50% de su capacidad instalada. Desde el sector reclaman una reducción de impuestos y costos logísticos para poder competir frente al fuerte avance de las importaciones.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Transformación sustentable, una tarea pendiente

TERMÓMETROS

Mariela pegó el portazo

Agónico cierre para LLA Chubut

Abstención para no hacerse cargo del voto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Puerto Madryn conmemoró el 175° aniversario del fallecimiento de San Martín

Concejal advierte sobre daños en cañadones de Madryn y propone protegerlos como reserva urbana

Estas serán las ocho listas que competirán en Chubut el 26 de octubre