Detuvieron en Esquel a un hombre con pedido de captura por abuso sexual

Un operativo de control realizado por personal de la Sección Antinarcóticos y la División Drogas Peligrosas de Esquel permitió la detención de un hombre que tenía pedido de captura vigente por una causa de abuso sexual.

El procedimiento se llevó a cabo este jueves por la tarde en la terminal de ómnibus de Esquel, en el marco de un control público preventivo que incluyó verificación de pasajeros de distintas empresas de transporte, revisión de equipajes con can detector de estupefacientes y control de encomiendas mediante escáner de rayos X.

Durante la inspección, los efectivos detectaron que un pasajero que viajaba en un micro de la empresa Vía Tac, proveniente de San Carlos de Bariloche, estaba registrado con un pedido de captura activo. Se trata de G.O.A., un hombre oriundo de Santa Fe, quien estaba requerido por la Justicia de Esquel desde 2022, acusado en una causa por presunto abuso sexual.

Desde aquel año no había podido ser ubicado, por lo que la orden de detención figuraba en los sistemas informáticos policiales a nivel nacional. Tras ser identificado, fue detenido en las dársenas de la terminal y puesto a disposición de la Oficina Judicial, el Ministerio Público Fiscal y la Defensa Pública Penal de Esquel.

Según informaron fuentes policiales, en lo que va del año la Sección Antinarcóticos y la División Drogas Peligrosas de Esquel ya realizaron más de 15 detenciones de personas con pedidos de captura, averiguación o comparendo, gracias a la implementación de este sistema de prevención en puntos estratégicos de arribo y descenso de pasajeros.