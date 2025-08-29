COMODORO - INSEGURIDAD - ROBOS

Detuvieron a dos hombres que intentaban robar una rueda de auxilio en Comodoro

Personal de la División Policial de Investigaciones de Comodoro Rivadavia aprehendió a dos hombres que intentaban sustraer una rueda de auxilio en la zona norte de la ciudad.

El hecho ocurrió sobre la calle Juan Ramón Balcarce, frente al Hospital Alvear, donde los efectivos realizaban tareas de patrullaje preventivo. Allí observaron a dos individuos que, tras cortar una cadena ubicada en la parte trasera de una camioneta Ford Ranger, intentaban llevarse la cubierta de auxilio.

Para ello, habían utilizado una llave tipo francesa, una pinza común y una pinza tipo alicate. De inmediato, fueron interceptados y reducidos por los policías.

Los detenidos, identificados como M.D.A. y G.B., fueron trasladados a la comisaría de General Mosconi, donde quedaron alojados a la espera de la audiencia de control de detención.

