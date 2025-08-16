Descubrieron una placa en honor a la policía Marcela Tagariello

En una emotiva ceremonia, personal policial y familiares de Marcela Tagariello descubrieron una placa en honor a la suboficial al cumplirse un mes de su asesinato en cumplimiento de servicio. Recibió un impacto de bala a quemarropa en medio de un robo en un domicilio de Puerto Madryn.

La ceremonia se realizó en la intersección de las calles España y Marsullo, donde funciona la Comisaría Cuarta, lugar donde ella cumplía funciones.

La ceremonia contó con la presencia de las autoridades de la Jefatura Policial, de la Unidad Regional Puerto Madryn, del municipio y de las diferentes dependencias en la ciudad portuaria, además de familiares, amigos y camaradas.

El descubrimiento de la placa permite reconocer la entrega y servicio de Tagariello, además de mantener viva la memoria de quien perdió la vida en cumplimiento de su deber.

La iniciativa de la rendición de honores surgió de los compañeros de servicio y de los familiares.