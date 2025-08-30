ALUD - JORNADAS - TRABAJORES COMUNITARIOS - TRELEW

Convocan a las VIII Jornadas Provinciales de Trabajadores Comunitarios de Salud


Los días jueves 18 y viernes 19 de septiembre, en el Museo Paleontológico Egidio Feruglio de Trelew, se llevarán a cabo las “VIII Jornadas Provinciales de Trabajadores Comunitarios de Salud en Terreno”.
La actividad, organizada por la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD) Zona Noreste junto a la Dirección Provincial de Promoción de la Salud y Salud Comunitaria, se desarrollará en el auditorio del museo, en el horario de 8 a 15.
El encuentro se llevará a cabo bajo el lema “Construir salud comunitaria desde los saberes compartidos”, destacando el rol de los Trabajadores Comunitarios, teniendo en cuenta que Chubut es la única provincia en el país que cuenta con este tipo de personal dentro del sistema de salud. En ese sentido, las Jornadas Provinciales tienen como objetivo socializar estrategias y brindar herramientas para fortalecer el trabajo territorial que repercute en beneficio del primer nivel de atención, además de abordar diferentes prácticas comunitarias, construir espacios de escucha, diálogo, y generar y mejorar las redes comunitarias.

Temáticas y actividades

El evento contará con una amplia agenda que incluirá disertaciones de especialistas, presentaciones de trabajos, talleres, y exposiciones de diversos stands. De ese modo, la propuesta tendrá diversas temáticas de trabajo: Equipos de Salud y Comunicación, Promoción de distintos espacios de abordaje comunitario, Estrategias y herramientas para el abordaje de la promoción de la salud y de la salud comunitaria, entre otras.
Asimismo, se destacará la importancia del análisis estadístico para validar decisiones estratégicas y planificar políticas públicas basadas en evidencias y contextualizadas, y se brindarán herramientas en primeros auxilios psicológicos, resolución de conflictos, y mediación.

Inscripción

Los interesados en formar parte de las Jornadas Provinciales deberán inscribirse accediendo al siguiente link:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfE6eSDBq4BCoLb2hGYGTIRet4QBuo1LC4WRMqTqRkqg8IB-Q/viewform?usp=preview

