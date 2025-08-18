Contaminación ambiental: Fiscalía pidió prisión efectiva para responsables de Conarpesa

El Ministerio Público Fiscal solicitó penas de prisión de efectivo cumplimiento para dos responsables de la empresa pesquera Conarpesa, en el marco de la causa por contaminación ambiental derivada del volcado de efluentes sin tratamiento al Golfo Nuevo.

En los alegatos, la Fiscalía pidió que se dicte culpabilidad contra Nadine Parry, responsable ambiental de la compañía, y Yosef Vargas, jefe de la planta de efluentes. Para Parry se requirió una condena de 3 años y 6 meses, mientras que para Vargas se solicitó una pena de 3 años y 3 meses de prisión.

Según se expuso en la audiencia, la acusación se sustenta en un conjunto de pruebas que incluyen pericias, actas, inspecciones oculares, análisis de laboratorio, fotografías y testimonios. Estos elementos confirmaron la existencia de un “by pass” o conexión clandestina que permitía desviar líquidos crudos sin tratar, provenientes del procesamiento de langostino, directamente al mar, con niveles de contaminación miles de veces superiores a lo permitido.

Además, se incorporaron como evidencia mensajes de WhatsApp entre los imputados que darían cuenta de su conocimiento y participación en la maniobra.

Por su parte, los abogados defensores solicitaron la absolución de ambos acusados, invocando el beneficio de la duda.

La jueza Patricia Reyes, a cargo de la causa, dará a conocer su resolución la próxima semana.