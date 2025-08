CONICET e INTA en crisis: investigadores y profesionales se sumaron al paro en Chubut

En el marco del paro nacional de 48 horas convocado por ATE y otros gremios del sistema científico, investigadores e investigadoras del CONICET y profesionales del INTA en Chubut realizaron este miércoles una asamblea abierta en Puerto Madryn. La medida de fuerza se desarrolla en todo el país para visibilizar el ajuste que atraviesa el sector científico-tecnológico.

Clara Giachetti, becaria postdoctoral e ingresante en espera del alta como investigadora en el CENPAT, explicó que la jornada se enmarca en una situación crítica: “Hoy estamos sumándonos a un día de lucha nacional, en el marco de un paro de 48 horas en CONICET, debido, en primer lugar, al retraso que tienen nuestros salarios, que ya perdieron un 30 % de su valor real en lo que va del año”.

Giachetti advirtió que el panorama también incluye un freno en los ingresos tanto a la Carrera de Investigador como al Personal de Apoyo, lo cual —según indicó— genera consecuencias estructurales: “Esto implica la interrupción de muchas líneas de investigación que llevan años de desarrollo. Somos alrededor de mil personas que ganamos los concursos en 2023 y desde ese momento estamos esperando para ingresar como planta permanente al CONICET. A esto se suman otras 800 personas que esperan los resultados del concurso abierto a finales de 2023”.

La investigadora también hizo referencia al reciente “furor del barco”, en alusión a la expedición oceanográfica del CONICET transmitida por streaming, como ejemplo de una línea de trabajo que lleva años de desarrollo y que podría verse afectada: “Gran parte del trabajo que se está haciendo ahí es un trabajo que viene desde hace muchísimos años, y eso es lo que nos preocupa cuando hablamos de interrupción de líneas de investigación. No solo por lo que estamos viendo con el barco, sino con muchísimas otras líneas activas en este momento”.

Por su parte, Damián Pérez, también investigador del CONICET en Puerto Madryn, se refirió a la paralización de la Agencia Nacional de Promoción Científica y Técnica, organismo que administra los fondos de proyectos de investigación: “Hace casi dos años estamos con reclamos porque directamente no tenemos financiamiento. Desde enero de 2024 está completamente parada la Agencia. Es un organismo que maneja fondos internacionales destinados a proyectos científicos que no pueden usarse para otra cosa, por convenios internacionales, y no está llegando el dinero a pesar de que hay proyectos aprobados y en curso”.

Pérez denunció que existe una intención del gobierno nacional de intervenir los criterios científicos de asignación de recursos: “Tenemos al Estado queriendo dirigir qué proyectos se financian y qué trabajos se hacen en el CONICET de forma completamente arbitraria, sin tener en cuenta los años de desarrollo de estos proyectos, con una bajada ideológica y sin discusión con la sociedad”.

Además, señaló que la situación salarial también afecta gravemente a los becarios: “La mayor parte de la masa laboral del CONICET son becarios, tanto propios como de la Agencia, y no tienen actualización desde enero de 2024. Hoy están viviendo con sueldos cada vez más bajos”.

Desde el INTA Chubut, el profesional Nicolás Ferraris relató que atraviesan una situación similar. “Estamos atravesando una situación similar a la de los compañeros del CONICET. Particularmente en este momento se va a discutir el decreto 462/2025, que incluye un paquete de medidas de recorte, mal llamado reestructuración del INTA”.

Ferraris explicó que desde octubre del año pasado se encuentran en pie de lucha y que el decreto aprobado en julio afectaría directamente el funcionamiento del organismo. “Se dieron de baja muchos programas importantísimos, como el Pro Huerta y el Cambio Rural. En la estación experimental del INTA en Chubut estamos sin recursos: cero combustible, cero dinero para financiar los proyectos que ya venían gestándose desde hace años y que, lamentablemente, muchos tendrán que darse de baja”.

Sobre la situación actual, detalló que la incertidumbre reina entre los trabajadores: “Seguimos trabajando con las actividades que ya veníamos haciendo, estamos cerrando la cartera de proyectos, pero no sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. No podemos planificar nada”.

En Chubut, el paro contó con una adhesión significativa del personal del CENPAT, el INTA y otros organismos vinculados a la producción científica. Las actividades continuarán este jueves con una nueva jornada de visibilización y análisis de los pasos a seguir, en un contexto que desde los sectores convocantes califican como una de las crisis más graves para la ciencia argentina desde el regreso de la democracia.