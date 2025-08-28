Con dos goles de Messi, el Inter Miami se impuso frente al Orlando City

El Inter Miami derrotó a Orlando City por 3-1 al término del partido que disputaron en la noche del miércoles, en el Chase Stadium de Fort Lauderdale, por la semifinal de la Leagues Cup 2025.

La visita había comenzado en ventaja a los 45 minutos de la primera parte, con el tanto del extremo croata Marco Pasalic; pero Lionel Messi remontó el partido con un doblete, en 31 y 44 minutos del complemento, y el volante venezolano Telasco Segovia sentenció el triunfo a los 45 minutos.

Apareció Messi y cambió la historia para el Inter Miami

La primera llegada del partido fue para el local, a los siete minutos. El delantero argentino Baltasar Rodríguez recuperó en zona ofensiva, avanzó y abrió a la izquierda para el atacante Luis Suárez, que puso un centro bajo a la frontal del área para el volante Rodrigo De Paul, que se fue cerca del poste derecho del arquero Pedro Gallese.

La visita contraatacó un minuto más tarde. El delantero argentino Martín Ojeda robó una pelota en el borde del área y encaró por el costado izquierdo, con un remate al segundo poste, a media altura, que fue desviado por el arquero argentino Oscar Ustari.

A los 21 minutos, con un nuevo pase desde la izquierda de Suárez, Rodrigo De Paul controló en el borde del área y sacó un remate alto con la pierna derecha, que fue desviado por Gallese sobre su poste derecho.

Dos minutos más tarde, el argentino Martín Ojeda filtró un buen pase para aprovechar una defensa desacomodada y dejar mano a mano al delantero Iván Angulo, quien tuvo tiempo para pensar y encarar a Ustari, aunque su disparo, abriendo el pie derecho, se fue desviado por muy poco.

En 30 minutos, el delantero Luis Suárez recibió por el costado derecho, enganchó de buena manera para la pierna izquierda y sacó un remate con efecto al segundo palo, que pasó cerca del caño.

El primer gol de la noche llegó con tiempo cumplido. El delantero Marco Pasalic se quedó con una pelota suelta en el borde del área y sacó un gran remate alto, que entró sobre el poste izquierdo de un Ustari que no pudo reaccionar a tiempo.

Ya en la segunda mitad, que arrancó con poca acción, la primera llegada fue del local, a los 25 minutos, cuando el astro argentino Lionel Messi tuvo un tiro libre cercano al borde del área, pero su remate se fue algo alto por el poste izquierdo de Gallese.

La igualdad del equipo de camiseta rosa llegó a los 31 minutos, tras un agarrón dentro del área del defensor David Brekalo, quien se fue expulsado, sobre el volante argentino Tadeo Allende.

El penal fue ejecutado por el argentino Lionel Messi, quien cruzó su remate bajo con la pierna izquierda para el 1-1.

Con un gran cierre del partido, el Inter Miami remontó y se quedó con el pase a la final. A los 41 minutos, en una buena jugada colectiva de derecha a izquierda, De Paul abrió para el lateral Jordi Alba, que recibió dentro del área y disparó, con un tiro rasante que fue desviado por el poste derecho de Gallese.

El gol que sentenció la remontada llegó a los 44 minutos de la segunda parte, tras una característica pared entre Jordi Alba y Messi, para que el argentino entre al área por el costado izquierdo y saque un remate bajo y cruzado, para el 2-1.

Solo un minuto después, las “Garzas” sentenciaron el triunfo y el pase a la final. El volante Telasco Segovia se adentró en el área chica después de una pared con el delantero Luis Suárez y picó la pelota por encima del achique del arquero peruano Pedro Gallese, convirtiendo el tercer gol del conjunto local.

Clasificados

Con la victoria, el Inter Miami dirigido por Javier Mascherano es finalista de la Leagues Cup y espera rival, que saldrá del cruce entre Los Ángeles Galaxy y Seattle Sounders.