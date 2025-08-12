Con auge de turismo extranjero Bariloche espera más de 1000 vuelos este mes



Con 119 vuelos provenientes de destinos internacionales, apenas uno menos que el mes pasado, agosto trae consigo la llegada masiva de público extranjero, posicionando nuevamente al destino rionegrino como uno de los predilectos por los visitantes de otros países gracias a su completa y tentadora oferta turística.

Esta cifra marca un 95% de incremento respecto al mismo periodo del año anterior, con 75 arribos pautados desde Sao Paulo, 18 desde Santiago de Chile, 14 de Campinas, 7 de Porto Alegre y 5 de Belo Horizonte, siendo Brasil el país con mayor cantidad de conexiones directas con la ciudad rionegrina.

Estos datos se contrastan con los 1.075 vuelos que recibió la localidad en julio, en donde más de 166.000 visitantes eligieron Bariloche para vacacionar, aprovechando las distintas propuestas turísticas, lo cual generó un impacto de $88.425.217.901 sobre la economía local y provincial.

De esta manera, Bariloche continúa consolidándose como uno de los destinos más elegidos por el público nacional e internacional, a la vez que mantiene el ritmo de visitantes durante las distintas épocas del año, favoreciendo la desestacionalización del destino y beneficiando la economía local.