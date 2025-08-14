Comodoro se prepara para una nueva Expo Turismo

Desde este viernes 15 al domingo 17 de agosto, en el Predio Ferial de Comodoro Rivadavia, se llevará a cabo una nueva edición de la Expo

La feria comenzará con una jornada destinada pura y exclusivamente al sector privado. Se harán rondas de negocios, contará con una amplia variedad de actividades, presentaciones en vivo, conferencias y espacios de coworking. De esta manera se logrará generar un espacio de encuentro para negocios y promoción para el sector turístico, tanto público como privado de toda la Patagonia y Argentina. Esto también reforzará a la comunidad entre los actores que forman parte del sector a nivel local, regional y nacional.

Mientras que el sábado 16 y el domingo 17, de 12 a 00 horas, se realizarán jornadas abiertas al público, libres, gratuitas y con acceso a distintos espacios interactivos con actividades recreativas e intervenciones artísticas.

Participación oficial

Por su parte, el Ministerio de Turismo y Áreas Protegidas y la Agencia Chubut Turismo participarán a través de un stand oficial. El mismo contará con información turística de cada rincón de la provincia, sorteos, regalos, juegos y actividades pensadas para todo el público. Además, habrá un espacio destinado al Programa Vinos y Sabores, donde se realizarán degustaciones de diferentes vinos de la provincia. Y otro al Programa Origen Chubut, con participación de varios productos locales muy reconocidos, como textiles, decoraciones, infusiones de té, producciones de mieles, entre otros.

También el stand contará con representantes de los destinos de Trelew, Esquel, El Maitén, Gualjaina, Trevelin, El Hoyo, Cholila y 28 de Julio. Estas localidades promoverán sus actividades más reconocidas y los principales atractivos turísticos de cada región.

Y el viernes mismo participará con una charla junto a representantes del Consejo Federal de Inversiones (CFI), llamada “Herramientas de Financiamiento para el sector turístico”. Durante su desarrollo se expondrán los beneficios de la Ley Programa de Incentivo a la Promoción Turística.

Más actividades

El evento contará con la presencia de más de 50 destinos turísticos regionales, nacionales e internacionales que se presentarán. También habrá charlas, capacitaciones y una sala de formación profesional.

El Auditorio del Predio Ferial, se convertirá el sábado 16 y domingo 17 de agosto, en un espacio de actividades formativas para el sector turístico. El mismo será coordinado por FEHGRA (Asociación Empresaria Hotelero Gastronómica de la Patagonia Central).

Diferentes prestadores y emprendedores turísticos presentarán sus atractivos, proyectos y propuestas para fortalecer su marca en los mercados turísticos nacionales e internacionales.

Por otro lado, productores de elaboraciones regionales y artesanos de rubros como textil, decoración y diseño mostrarán sus respectivos productos para promocionar la producción local.

Los diversos emprendimientos contarán con productos locales, puestos gastronómicos y los mismos estarán presentes en el patio del festín, donde habrá foodtrucks, cerveceros y cocteleros.