COMODORO - INSEGURIDAD

Comodoro: detuvieron a un hombre tras intentar robar en una vivienda

En la mañana de este miércoles, personal policial de la Comisaría Cuarta de Comodoro Rivadavia intervino en un domicilio de la calle Gregorio La Ferrere, en el barrio Ceferino Namuncurá, tras un llamado que alertaba sobre un intento de robo.

Según el parte oficial, al llegar al lugar los efectivos constataron que un vecino, identificado como N.A.J., tenía reducido a un hombre que momentos antes había ingresado a la vivienda de su madre con intenciones de sustraer pertenencias.

El aprehendido, identificado como L.W.A., de 36 años, fue trasladado a la dependencia policial, donde quedó a disposición de la Justicia.

