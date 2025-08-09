¿Cómo es el pulpo “Dumbo” que descubrió el Conicet?

Con el registro por primera vez en aguas nacionales de un ejemplar del enigmático pulpo «Dumbo», del género Grimpoteuthis, el Conicet acaba de ampliar el conocimiento sobre la biodiversidad del fondo del mar Argentino. Ocurrió en la misión científica “Talud Continental IV”, del instituto de ciencias y del INIDEP, en colaboración con el Schmidt Ocean Institute.

Con el robot submarino ROV SuBastian, el equipo logró captar imágenes inéditas del cefalópodo nadando a 3781 metros de profundidad. El cañón submarino de Mar del Plata, uno de los ecosistemas abisales más inexplorados de la plataforma argentina, es en un ambiente extremo donde no llega la luz solar, la presión es altísima y las temperaturas apenas superan los 2 °C.

“Fue una observación absolutamente extraordinaria. Es la primera vez que se documenta en aguas de la Argentina un individuo de este tipo, y tiene una coloración rosa que es muy infrecuente en la literatura”, expresó el biólogo Santiago Krapovickas, investigador principal del proyecto.

¿Qué es el pulpo «Dumbo»?

El pulpo «Dumbo» pertenece al género Grimpoteuthis y recibe ese nombre por las aletas que sobresalen a los costados de su cabeza, similares a las orejas del famoso personaje animado. También se los conoce como pulpos «paraguas», debido a la membrana que une sus brazos.

Entre sus características más destacadas, figura que carecen de bolsa de tinta, por lo que dependen del camuflaje y movimientos sigilosos para protegerse de depredadores; su sangre es rica en cobre (hemocianina), lo que le da un tono azulado y les permite transportar oxígeno eficientemente en condiciones de frío extremo y baja concentración de oxígeno; y se alimentan de pequeños moluscos, gusanos y crustáceos, que consumen enteros, ya que no poseen un pico rígido como otros cefalópodos.

Un aporte clave a la conservación del mar argentino

Este descubrimiento se suma a la reciente repercusión que tuvo el hallazgo de la estrella de mar del género Hippasteria, también registrado en la zona durante la misma misión. Ambos avistamientos refuerzan la importancia de continuar explorando las profundidades del ecosistema abisal argentino, un territorio donde aún quedan múltiples especies desconocidas por la ciencia.

La presencia del pulpo «Dumbo» en el Mar Argentino no solo representa un hito científico, sino que confirma la riqueza oculta en los océanos profundos y la necesidad de proteger estos hábitats únicos frente al avance de la pesca industrial y el cambio climático.