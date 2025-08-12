Comenzó la campaña global de evaluación de merluza

El Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero (INIDEP) inició el pasado viernes 8 de agosto la campaña global de evaluación de merluza (Merluccius hubbsi). Se realizará en dos etapas de aproximadamente 27 días de duración.

El crucero científico se focalizará en la evaluación del efectivo sur de merluza, por lo tanto, abarcará el área entre 41°S y 48°S, que será cubierta en dos etapas. Su objetivo principal es estimar la biomasa, abundancia, distribución y áreas de concentración y determinar la estructura de longitudes totales y de edades de merluza y abadejo (Genypterus blacodes).

Además, los investigadores del INIDEP estimarán la ojiva de madurez por longitud y edad de ambas especies y continuarán con los estudios del ecosistema relacionados con la composición biótica y el ambiente físico. En este sentido, se analizará la distribución y abundancia de la comunidad zooplantónica para determinar áreas con alta disponibilidad de presas para juveniles y adultos de merluza; se caracterizarán los patrones espaciales de clorofila-a y se caracterizará la composición y abundancia de la comunidad bentónica.

Cabe destacar que la realización de este tipo de campañas es importante para obtener indicadores del estado y composición poblacional que serán incorporados a la evaluación de este importante recurso pesquero argentino.