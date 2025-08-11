Comenzó el juicio contra directivos de Conarpesa por daño ambiental

Este lunes arrancó en Puerto Madryn el juicio oral por presunto daño ambiental contra Nadine Parry, gerenta de planta, y Brahim Yoosef Vargas, encargado del tratamiento de efluentes de la empresa pesquera Conarpesa. Ambos están señalados por presuntamente permitir el vertido de líquidos sin tratar al mar, lo que habría provocado contaminación en el Golfo Nuevo.

El proceso, presidido por la jueza Patricia Reyes, cuenta con la acusación del fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, de la Agencia de Delitos Ambientales.

Las audiencias, iniciadas a las 8:40, prevén testimonios de testigos, peritos ambientales y técnicos, así como la presentación de pruebas para determinar si hubo un daño ambiental irreversible en la zona costera.

Este juicio podría sentar un precedente importante en materia de responsabilidad empresarial frente a delitos ambientales en Argentina.

