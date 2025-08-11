CONARPESA - DAÑO AMBIENTAL - JUICIO

Comenzó el juicio contra directivos de Conarpesa por daño ambiental

Este lunes arrancó en Puerto Madryn el juicio oral por presunto daño ambiental contra Nadine Parry, gerenta de planta, y Brahim Yoosef Vargas, encargado del tratamiento de efluentes de la empresa pesquera Conarpesa. Ambos están señalados por presuntamente permitir el vertido de líquidos sin tratar al mar, lo que habría provocado contaminación en el Golfo Nuevo.

El proceso, presidido por la jueza Patricia Reyes, cuenta con la acusación del fiscal jefe Alex Williams y la fiscal Florencia Bianchi, de la Agencia de Delitos Ambientales.

Las audiencias, iniciadas a las 8:40, prevén testimonios de testigos, peritos ambientales y técnicos, así como la presentación de pruebas para determinar si hubo un daño ambiental irreversible en la zona costera.

Este juicio podría sentar un precedente importante en materia de responsabilidad empresarial frente a delitos ambientales en Argentina.

Ampliaremos

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

La urna en disputa: cuando votar no implica cambio alguno

TERMÓMETROS

Abstención para no hacerse cargo del voto

Karina cerró acuerdo con Macri

Imagen positiva de Milei en baja

ÚLTIMAS NOTICIAS

Argentina integrará el Consejo Ejecutivo de ONU Turismo

Río Negro financiará obras viales con fondos provenientes del sector petrolero

Tras eliminación de las retenciones mineras, el campo reclama una quita total