Cierre anticipado de la temporada invernal en La Hoya



El Centro de Actividades de Montaña La Hoya anunció que el próximo domingo 10 de agosto será el último día de temporada.

La decisión fue comunicada oficialmente a través de sus redes sociales, en un mensaje donde se agradece especialmente a quienes formaron parte de este invierno: el equipo de trabajo, residentes de Esquel y turistas que, una vez más, eligieron La Hoya para disfrutar de la nieve y la montaña.

Dadas las condiciones meteorológicas, este año la temporada invernal en la Hoya durará poco más de un mes, ya que comenzó el viernes 4 de julio.

Desde La Hoya invitaron a vecinos y visitantes a aprovechar los últimos días para vivir la montaña de una manera diferente. «¡Los esperamos!», cierra el comunicado, apelando al disfrute de lo que queda del invierno en la cumbre de la ciudad.