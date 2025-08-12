Capacitan a docentes de Nivel Inicial en tecnología educativa

El Ministerio de Educación de Chubut, con el objetivo de promover la incorporación pedagógica de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) que propicien la alfabetización digital, capacitó en Tecnología Educativa a docentes de distintas escuelas de Nivel Inicial de Comodoro Rivadavia. Un total de 60 profesionales de los establecimientos N° 413, 421, 447, 472 y 499 participaron de la iniciativa.

Nueva tecnología

El director de Tecnología Educativa del Ministerio de Educación del Chubut, Ricardo Pavez, explicó que “el taller está orientado a docentes de nivel inicial y representa el primero de una serie de encuentros previstos, en los cuales se agruparán entre cuatro y cinco escuelas de ese nivel educativo”.

Agregó que “los docentes participantes asisten a estas jornadas donde, en profundidad, se analiza y planifica el uso de los dispositivos tecnológicos disponibles en cada establecimiento, elementos especialmente diseñados para el aprovechamiento diario por parte de los estudiantes”.

“Esta tecnología es nueva para la docencia y siempre lo nuevo es desafiante, pero con el uso cotidiano la gente comienza a adaptarse y entender cómo funciona; cada dispositivo está pensado para contribuir directamente al aprendizaje del estudiante y acompañar el día a día de los chicos mediante el uso de estas herramientas tecnológicas”, indicó el funcionario.

Al respecto, precisó que “desde hace un tiempo la tecnología ha cambiado la vida de todos, los dispositivos tienen que estar en todas las aulas y en todos los niveles”, agregando que “el equipo del Ministerio de Educación que está en Comodoro Rivadavia lleva adelante capacitaciones relacionadas con la tecnología digital, Grooming y Ciberseguridad en línea, este último dictado en 17 escuelas de nivel primario y secundario”.

“Chubut está a la vanguardia en este tipo de talleres porque hace años que venimos trabajando en esto”, enfatizó Pavez e indicó que “buscamos que los docentes estén capacitados y conozcan cómo ayudar a los chicos a combatir este flagelo”.

Herramientas en el aula

Por su parte, el referente del Ministerio de Educación en la ciudad petrolera, Gustavo Caballero, explicó que “cinco escuelas de nivel inicial están participando del taller de Aula Digital Móvil (ADM) y cómo utilizar los componentes del mismo”.

“Las aulas digitales móviles están conformadas por una gran variedad de equipamiento que abre la puerta a nuevos recursos para el trabajo en el aula; además de las netbooks para los estudiantes y el docente, con contenido específico, hay una pizarra digital, proyector, un servidor pedagógico y conectividad para trabajar en red, entre otros”, detalló.

En tanto, la directora de la Escuela N° 421, Érica Díaz, señaló que “este taller nos permite capacitarnos para el uso de nuevas tecnologías y poder dar respuesta a la sociedad actual, que no es la misma de hace 10 años atrás”.

“Es importante que los docentes puedan utilizar el carro con fines pedagógicos y romper los miedos a la tecnología. Esta capacitación es importantísima para el docente”, destacó.