Camión dañó una subestación y habrá corte de energía en Puerto Madryn

A primera hora de la mañana de este lunes, un camión particular colisionó contra la Subestación ubicada en Chaco y Estivariz, provocando severos daños sobre la infraestructura. A raíz de la colisión, Servicoop informó que, se deberá reemplazar el transformador de la Subestación. Para ello, será necesario desvincular el Distribuidor Estivariz 5. Los usuarios residentes en las zonas oeste y centro verán afectado el servicio de energía desde las 10:00 hasta las 12:00 horas aproximadamente.