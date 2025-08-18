CORTE DE ENERGÍA - PUERTO MADRYN - SERVICOOP

Camión dañó una subestación y habrá corte de energía en Puerto Madryn

A primera hora de la mañana de este lunes, un camión particular colisionó contra la Subestación ubicada en Chaco y Estivariz, provocando severos daños sobre la infraestructura. A raíz de la colisión, Servicoop informó que, se deberá reemplazar el transformador de la Subestación. Para ello, será necesario desvincular el Distribuidor Estivariz 5. Los usuarios residentes en las zonas oeste y centro verán afectado el servicio de energía desde las 10:00 hasta las 12:00 horas aproximadamente.

EDICION DIGITAL
Tapa de El Diario WEB

OPINIÓN

Etiquetas: cambio climatico, desarrollo sustentable, energía, Patagonia

Transformación sustentable, una tarea pendiente

TERMÓMETROS

Etiquetas: Arriba Chubut, Mariela Williams, pj

Mariela pegó el portazo
Etiquetas: cesar treffinger, lla chubut

Agónico cierre para LLA Chubut
Etiquetas: ana clara romero, chubut, diputados, pro

Abstención para no hacerse cargo del voto

ÚLTIMAS NOTICIAS

Etiquetas: club de ciencias, puerto madryn

El Club de Ciencias de Puerto Madryn cumple 36 años
Etiquetas: actividad industrial, cicec, industria, insumos, tipo de cambio

Tras cuatro meses de caída, la actividad industrial está al nivel de hace casi 18 años
Etiquetas: Chile, fugados

Tres presos de alta peligrosidad se fugaron en Chile y hay alerta por su posible ingreso a Argentina