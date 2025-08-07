Boca disolvió el Consejo de Futbol y «Chelo» Delgado quedará a cargo de la Secretaría Técnica

El presidente de Boca Juniors, Juan Román Riquelme, disolvió este miércoles el Consejo de Fútbol y designó como secretario técnico a su amigo y ex jugador Marcelo Delgado.

De esta forma, «El Chelo» será el nexo entre el cuerpo técnico y la Comisión Directiva. Aún no hubo ninguna comunicación oficial por parte del club.

Con cambios y fuertes en «El Xeneize»

Disuelto el Consejo de Fútbol de Boca, quedarían desvinculados del organismo los ex futbolistas Alfredo Cascini, Mauricio Serna y Jorge Bermúdez, estando este último en Colombia tras solicitar una licencia por razones «familiares y personales».

Aún no se resolvió la situación de Cascini, por lo que se especula que se le ofrecerá un cargo en otro sector de la institución; sin embargo, no tendrá injerencia en las actividades del plantel profesional.

Las autoridades de Boca tampoco decidieron si en la Secretaría Técnica que comandará Delgado, ex jugador también de Racing y Rosario Central, estarán el ex arquero Carlos Fernando Navarro Montoya y Alberto Márcico, cuyos nombres rondaron en el predio de Ezeiza, donde habitualmente despliega sus actividades Riquelme.

El comunicado oficial del club indicó: «El Club Atlético Boca Juniors informa que Mauricio Serna y Raúl Cascini dejan sus cargos en el Consejo de Fútbol y ya no forman parte de la institución. Les agradecemos a ambos el compromiso y el trabajo sostenido de estos años. Durante su gestión, el Club alcanzó importantes logros deportivos e institucionales, período en el cual obtuvo seis títulos oficiales, además de ser el último club argentino en disputar la final de la Copa Libertadores.

Valoramos también su intervención en el desarrollo y proyección de numerosos jugadores de las divisiones juveniles, muchos de los cuales fueron promovidos al equipo de primera división. Les deseamos a Mauricio y a Raúl el mayor de los éxitos en sus futuros proyectos personales y profesionales».

Evaluando oportunidades

Boca también analiza la decisión de la Asociación del Fútbol Argentino, que publicó en su boletín oficial que a partir de enero de 2026, todos los clubes de Primera División y de la Primera Nacional cuenten con una Licencia Pro de Director Deportivo, por lo que cualquier directivo de la institución que quiera ocupar ese cargo deberá obligatoriamente realizar un curso que tiene por objetivo «jerarquizar, profesionalizar y dotar de mayor transparencia la gestión deportiva en los clubes».

Por lo tanto, es requisito ineludible, a partir del año próximo, que quién esté a cargo del fútbol profesional de la institución tenga la Licencia Pro de Director Deportivo.