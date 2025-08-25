Absolvieron a los directivos de Conarpesa en la causa por presunta contaminación en el Golfo Nuevo

Este lunes, la jueza Patricia Reyes resolvió absolver a los directivos de la empresa pesquera Conarpesa, en el marco de la causa que investigaba el presunto volcado al mar de líquidos crudos sin tratamiento provenientes del procesamiento de langostino.

En la audiencia, realizada en Puerto Madryn, se leyó el fallo que absolvió a Nadine Parry, responsable ambiental de la firma, y a Yosef Vargas, jefe de planta de efluentes.

Según fundamentó Reyes, la complejidad del proceso se debió a la multiplicidad de factores que intervinieron en el hecho juzgado.

La jueza concluyó que no se pudo establecer con certeza que el líquido proviniera de la empresa, mientras que los mensajes de WhatsApp entre los imputados tampoco resultaron determinantes para confirmar la existencia de una conducta dolosa.

Cabe recordar que, en los alegatos, el Ministerio Público Fiscal había solicitado penas de 3 años y 6 meses de prisión efectiva para Parry y de 3 años y 3 meses para Vargas, con base en pericias, actas, fotos, inspecciones y análisis de laboratorio que confirmaban la existencia de un by pass clandestino. Según la acusación, dicha conexión habría derivado efluentes sin tratar al Golfo Nuevo con valores miles de veces por encima de lo permitido.

Sin embargo, la defensa pidió la absolución de ambos imputados, invocando el beneficio de la duda y sosteniendo que “no existió delito alguno”. Incluso uno de los letrados planteó que el supuesto by pass nunca existió.

Con la resolución de este lunes, la causa queda cerrada con la absolución de los dos directivos de la pesquera.