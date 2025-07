Victoria Villarruel viajó a Tucumán por el 9 de julio

La vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, volvió a diferenciarse de Javier Milei al visitar este miércoles la provincia de Tucumán, cuna de la independencia. Recordemos que el presidente de la Nación tenía previsto visitar Tucumán para hacer la vigilia del 9 de Julio en compañía del gobernador de la provincia y de otros mandatarios invitados, aunque finalmente suspendió la visita atribuyéndolo a “razones climáticas”.

Sin embargo muchos sugirieron que la decisión se debía a que apenas un puñado de gobernadores había aceptado la invitación.

Villarruel esquivó cualquier referencia al presidente al mencionársele que ella no había tenido problemas con la niebla. “Salí tarde”, se limitó a responder con una sonrisa ante los periodistas que la abordaron. “Tenía decidido por supuesto venir, porque he venido muchas veces, así que muy contenta de estar acá”.

“Estoy muy contenta de estar en San Miguel de Tucumán, no solo vengo como vicepresidenta de la Nación, vengo como argentina”, señaló la titular del Senado, que recordó haber viajado muchas veces a esa provincia donde tiene “muchos amigos. Y hoy poder acompañar a los tucumanos en la fecha tan importante como es la de la independencia de la República Argentina, el 209° aniversario de nuestra independencia, cómo no estar acá y no venir a hacerme parte del pueblo tucumano”.

Respecto de su agenda en la provincia, anticipó que realizaría una visita a la Casa Histórica, como así también iría a la Catedral de San Miguel de Tucumán, pero no se reuniría con el gobernador Osvaldo Jaldo. “Es una visita breve”, explicó, recordando que “nosotros mañana tenemos mucho trabajo en el Senado”, donde este jueves habrá una sesión clave y prolongada. Contó de paso que estaba allí acompañada por la senadora Beatriz Ávila y que le hizo de anfitriona en esa provincia.

“Pero ya voy a volver con más tiempo, porque aparte quiero recorrer mucho más y quiero volver a lugares tan lindos como Tafí del Valle”, concluyó.

(Fuente: Parlamentario)